Latvijas pretiniece Igaunija kā pēdējo atskaita savu NCAA talantu
Latvijas vīriešu basketbola izlases pretiniece Eiropas čempionātā Igaunija pirmdien paziņoja 12 spēlētājus, kas pārstāvēs valstsvienību gaidāmajā turnīrā.
Kā pēdējie no kandidātu saraksta tika svītroti Hugo Toms un talantīgais aizsargs Kerrs Krīsa, kurš sevi spilgti pieteica uz Eiropas basketbola skatuves, bet vēlāk karjeru turpināja ASV Nacionālājā koledžu sporta asociācijā (NCAA). Krīsas atskaitīšana jau tika paredzēta iepriekš, jo jaunajam basketbolistam ir problēmas ar apdrošināšanas nosacījumiem. Spēlētājiem ar profesionāliem līgumiem tiek apdrošināti viņu kontrakti, kamēr, spēlējot NCAA, pēdējos gados arī var tiek pie prāvas summas par spēlētāju "vārda izmantošanu augstskolas popularizēšanā" - šo potenciāli iegūstamo finansiālo apjomu, kas Krīsas gadījumā varētu būt vairāki simti tūkstošu eiro, nav tik viegli apdrošināt.
Igaunijas basketbolisti, gatavojoties Eiropas čempionātam, izcīnīja trīs uzvaras piecās spēlēs. Igauņi pārspēja Izraēlu, Gruziju un Zviedriju, taču piekāpās Lietuvai un Lielbritānijai, pret kuru piedzīvoja zaudējumu pēdējā pārbaudes mačā.
Estonia 🇪🇪 announce their 12-man squad for #EuroBasket 2025 🔥 pic.twitter.com/s8yd3ONgPN— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 25, 2025
Jau ziņots, ka Igaunijai savainojuma dēļ turnīrā nevarēs palīdzēt pamatcentrs Maiks Kotsars, kurš guvis pleca savainojumu.
Bez Latvijas un Igaunijas A grupā Rīgā spēlēs arī Serbija, Portugāle, Čehija un Turcija. Galvenajam trenerim Heiko Rannulam izlasē palīdz Indreks Reinboks un Brets Nemms.
Igaunijas vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionātā:
Henri Drells (Sankristovala de la Lagunas "Tenerife", Spānija), Kregors Hermets (Tallinas "Kalev"/"Cramo", Igaunija), Janari Jēsārs (Varšavas "Dziki", Polija), Miks Jurkatamms ("Avellino", Itālija), Arturs Konontšuks (Oldenburgas EWE, Vācija), Kristians Kullamē ("Bilbao", Spānija), ), Sanders Raieste (Vitorijas "Baskonia", Spānija"), Jonass Rīsmā ("Cantu", Itālija), Merts Rosentāls, Sīms Sanderss Vene (abi - Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Matiass Tass ("Oostende", Beļģija), Kaspars Treiers ("Napoli", Itālija).