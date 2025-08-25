Latvijas futbola izlase vienojusies par pārbaudes spēli novembrī
Latvijas vīriešu futbola izlase novembrī izbraukumā aizvadīs pārbaudes spēli ar Ziemeļmaķedonijas valstsvienību, informē Latvijas Futbola federācija (LFF).
Latvijas futbolisti Skopjē spēkosies ar Ziemeļmaķedoniju 13. novembrī.
"Esam priecīgi, ka pirms mača ar Serbiju izdevās vienoties par pārbaudes spēli ar spēcīgu un stila ziņā līdzīgu pretinieku. Domāju, šis mačs palīdzēs mūsu komandai pēc iespējas labāk sagatavoties kvalifikācijas spēlei," norādīja LFF prezidents Vadims Ļašenko.
Latvijas futbola izlase Pasaules kausa kvalifikāciju septembrī turpinās ar maču savā laukumā pret Serbiju un viesosies pie Albānijas, bet oktobrī Latvijas valstsvienība mājās uzņems Andoru un Angliju. Novembrī Latvija izbraukumā spēles ar Serbiju. Kvalifikācijas K grupas līdere ar deviņiem punktiem trīs spēlēs ir Anglija, Albānija iekrājusi piecus punktus četrās cīņās, pa četriem punktiem attiecīgi divās un trīs spēlēs ir Serbijai un Latvijai, bet bez punktiem ir Andora.