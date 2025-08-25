Bijušais ranga līderis Medvedevs izstājas jau pirmajā ASV atklātā čempionāta kārtā
Bijušais pasaules ranga līderis Krievijas tenisists Daņiils Medvedevs svētdien piedzīvoja zaudējumu sezonas noslēdzošā "Grand Slam" turnīra - ASV atklātā čempionāta - pirmajā kārtā.
Turnīrā ar 13.numuru izsētais Medvedevs, kurš ATP rangā atrodas 13.pozīcijā, pirmās kārtas mačā ar 3-6, 5-7, 7-6 (7:5), 6-0, 4-6 piekāpās Francijas tenisistam Benžaminam Bonzī (ATP 51.).
Medvedevs zaudēja pirmajā mačā otrajā turnīrā pēc kārtas.
Savukārt otro kārtu sasniedza pagājušā gada turnīra finālists un ASV pirmā rakete Teilors Frics (ATP 4.), kurš pirmās kārtas cīņā ar 7-5, 6-2, 6-3 guva panākumu pār tautieti Emilio Navu (ATP 101.).
Vēl ASV otrā rakete Bens Šeltons (ATP 6.) pirmajā kārtā ar 6-3, 6-2, 6-4 uzvarēja kvalifikāciju pārvarējušo Peru tenisistu Ignasio Busi (ATP 135.), bet titulētais serbs Novaks Džokovičs (ATP 7.) ar 6-1, 7-6 (7:3), 6-2 pārspēja amerikāni Lērneru Tjēnu (ATP 50.).
ASV atklātais čempionāts noslēgsies nākamās nedēļas beigās.
Pērn par "US Open" čempionu kļuva itālis Janniks Sinners, kurš finālā ar 6-3, 6-4, 7-5 pārspēja amerikāni Teiloru Fricu.