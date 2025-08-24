Pauls Jonass Nīderlandes "Grand Prix" posmu noslēdz devītajā vietā
Latvijas motosportists Pauls Jonass svētdien pasaules motokrosa čempionāta 17.posma - Nīderlandes "Grand Prix" - MXGP klases otrajā braucienā finišēja desmitais un posma kopvērtējumā ieņēma devīto vietu. "Kawasaki" vienības pārstāvis Jonass pirmajos apļos bija astotais, bet turpinājumā noslīdēja uz desmit vietu, kuru saglabāja visu atlikušo brauciena daļu.
Arī otrajā braucienā uzvaru svinēja nīderlandietis Džefrijs Herlingss, kurš izvirzījās vadībā uzreiz pēc starta un nosargāja līderpozīciju līdz pat finišam.
Noslēdzošajos apļos viņam konkurenci centās sastādīt beļģis Lukass Kūnens, taču Kūnens finišā piekāpās uzvarētājam teju divas sekundes un bija otrais. Labāko trijnieku noslēdza slovēnis Tims Gajsers.
Par posma uzvarētāju ar 50 punktiem kļuva abu braucienu uzvarētājs Herlingss, Kūnens abos braucienos bija otrais un ar 44 punktiem posmā ieņēma otro vietu, bet trešajā pozīcijā ierindojās vēl viens Nīderlandes motosportists Glens Koldenhofs. Jonasam 21 punkts deva devīto vietu.
Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 17 posmiem pirmo vietu ar 835 punktiem saglabā francūzis Romēns Fevrs, otrais ar 804 punktiem ir Kūnens, kamēr trešais ar 617 punktiem ir Koldenhofs. Jonass, kurš daļu sezonas izlaida savainojumu dēļ, ar 204 punktiem ierindojas 17.pozīcijā.
MX2 klasē Kārlis Alberts Reišulis, kurš sestdien kvalifikācijā piedzīvoja sadursmi, svētdien aizvadītajos braucienos neizgāja uz starta. Par posma uzvarētāju MX2 klasē kļuva nīderlandietis Kajs de Volfs, kurš uzvarēja abos braucienos.
MX2 kopvērtējumā līderis ar 783 punktiem ir vācietis Zimons Lengenfelders, kamēr Reišulis ar 285 punktiem ieņem 12.vietu.