Basketbols
Šodien 19:02
Latvijas 3x3 basketbola izlases dāmas triumfē Pasaules sērijas turnīrā: pasaules ranga līdere Nīderlande nespēj turēt līdzi mūsējo spēkam
Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Marta Miščenko, Digna Strautmane, Ketija Vihmane un Ieva Elizabete Korzāne, svētdien Azerbaidžānā otro reizi šosezon uzvarēja Pasaules sērijas turnīrā, nostiprinoties cīņā par vietu finālturnīrā. Turnīrā ar piekto numuru izsētā Latvijas izlase finālā ar 21:13 pārspēja turnīra favorīti un pasaules ranga līderi Nīderlandi.
Pirms tam ceturtdaļfinālā latvietes ar 21:10 pārspēja B grupas uzvarētāju Čehiju (2.), bet pusfinālā ar 20:17 pārspēja Nīderlandes U-25 izlasi (3.). Ceturtdaļfinālā Strautmane ar astoņiem punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija rezultatīvākā, kamēr pusfinālā Latvijas uzvaru ar desmit punktiem sekmēja Miščenko.
Jau ziņots, ka sestdien latvietes D grupā ar 15:19 piekāpās Bukarestes "Rapid" (4.), kas uzvarēja grupā, un ar 18:15 pieveica Horvātijas vienību "Zagreb" (16.), ieņemot otro vietu grupā.
Maija beigās Latvijas 3x3 sieviešu basketbola izlase ar Vihmani, Paulu Mauriņu, Strautmani un Miščenko sastāvā Azerbaidžānā pirmoreiz izcīnīja uzvaru Pasaules sērijas turnīrā.