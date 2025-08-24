Basketbols
Šodien 16:59
Latvijas 3x3 basketbolistes sakauj Čehiju un iekļūst Pasaules sērijas turnīra pusfinālā
Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Marta Miščenko, Digna Strautmane, Ketija Vihmane un Ieva Elizabete Korzāne, svētdien Azerbaidžānā sasniedza Pasaules sērijas turnīra pusfinālu, nostiprinoties cīņā par vietu finālturnīrā. Turnīrā ar piekto numuru izsētā Latvijas izlase ceturtdaļfinālā ar 21:10 pārspēja B grupas uzvarētāju Čehiju (2.).
Pusfināla spēle paredzēta plkst.17.20.
Jau ziņots, ka sestdien latvietes D grupā ar 15:19 piekāpās Bukarestes "Rapid" (4.), kas uzvarēja grupā, un ar 18:15 pieveica Horvātijas vienību "Zagreb" (16.), ieņemot otro vietu grupā.
Maija beigās Latvijas 3x3 sieviešu basketbola izlase ar Vihmani, Paulu Mauriņu, Strautmani un Miščenko sastāvā Azerbaidžānā pirmoreiz izcīnīja uzvaru Pasaules sērijas turnīrā.