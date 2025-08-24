Gadu jaunākā basketboliste Sindija Sondore tiek iekļauta U-16 čempionāta simboliskajā izlasē
Latvijas basketboliste Sindija Sondore sestdien Rumānijā tika iekļauta Eiropas U-16 čempionāta A divīzijas turnīra simboliskajā izlasē, ziņo Starptautiskās Basketbola federācijas Eiropas nodaļa.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase cīņā par trešo vietu piekāpās Vācijai ar 66:71, atkārtojot labāko sasniegumu šajos turnīros. Latvijas izlasē 22 punktus guva Šarlote Skrebele, 15 punktus un 13 atlēkušās bumbas sakrāja Sindija Sondore, bet desmit punktus guva Marta Pētersone.
Pēc fināla, kurā Spānija ar 62:47 uzvarēja Slovēniju un 11.reizi uzvarēja šajās sacensībās, tika nosaukta turnīra simboliskā izlase, kurā Sondore tika iekļauta kopā ar vērtīgākās spēlētājas balvu nopelnījušo čempioni Izabelu Ernandesu, slovēnietēm Veroniku Ferjančiču un Otu Požinu, kā arī vācieti Miu Vīgandu.
Šī ir tikai otrā reize, kad Eiropas sieviešu čempionātos U-16, U-18 un U-20 grupās vienā gadā uzvar viena valsts. Spānijai tas ir izdevies 2013. un 2025. gadā. Savukārt Slovēnija izcīnīja savu pirmo medaļu šajās sacensībās.
Piecas labākās komandas - Spānija, Slovēnija, Vācija, Latvija un Serbija ieguva tiesības spēlēt 2026. gada U-17 Pasaules kausā. Beļģija, Somija, , kas pērn triumfēja šī vecuma čempionātā, un Lielbritānija izkrita no A divīzijas.
Apakšgrupā Latvijas basketbolistes ar 69:70 zaudēja Slovēnijai, ar 48:65 atzina Spānijas pārākumu un ar 97:52 uzvarēja Lielbritāniju, ar bilanci 1-2 A grupā ieņemot trešo vietu. Astotdaļfinālā ar 76:73 tika pieveikta Ungārija, bet ceturtdaļfinālā ar 51:47 - Itālija. Pusfinālā tika piedzīvota sagrāve cīņā ar Spāniju (24:81). Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas basketbolistes izbraukumā ar 55:47 un 64:63 pārspēja Itāliju, bet Baltijas kausa izcīņā ar 84:26 sagrāva Igauniju, ar 59:41 - Ukrainu un ar 64:65 atzina Lietuvas pārākumu. Pēdējās pārbaudes spēlēs latvietes ar 63:46 apspēlēja Vāciju un ar 75:51 - Zviedriju.
Galvenajai trenerei Ilzei Osei-Hlebovickai izlasē palīdz treneris Elvis Brokāns un fiziskās sagatavotības treneris Ivars Ikstens.
Latvijas U-16 sieviešu basketbola izlases sastāvs:
Enija Brokāne, Kerlīna Balode (abas - Bertānu Valmieras Basketbola skola), Marta Pētersone (Jūrmalas sporta skola), Jeļizaveta Naidjonova (Daugavpils BJSS), Evelīna Sirsniņa ("Ogre"), Patrīcija Tikmere, Estere Krūmiņa (abas - RBS/"Jugla"), Šarlote Skrebele, Sindija Sondore, Adele Priedīte (visas - RBS/"Centrs"), Helēna Paula Arāja (Liepājas SSS), Kristija Joma (RSS "Rīdzene").