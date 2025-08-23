Krištianu Ronaldu vēsturisks sasniegums - 100 vārti četros dažādos klubos
Portugāles futbola uzbrucējs Krištianu Ronaldu ir kļuvis par pirmo futbolistu, kurš ir guvis 100 vārtus četru klubu sastāvā.
Ronaldu pārstāvētā Saūda Arābijas komanda Rijādas "Al-Nassr" sestdien Honkongā Saūda Arābijas Superkausa spēlēja 2:2 (1:1) ar Džedas "Al-Ahli", pēcspēles sitienos ar 5:3 uzvarot Džedas klubam.
"Al-Nassr" otro gadu pēc kārtas cietas zaudējumu Saūda Arābijas Superkausa spēlē.
Ronaldu vārtus ar 11 metru soda sitienu guva 41.minūtē, atklājot rezultātu un kļūstot par pirmo spēlētāju, kurš guvis 100 vārtus četru dažādu klubu sastāvā.
Pieckārtējā "Ballon d'Or" balvas ieguvēja kontā ir 100 vārtu "Al-Nassr" rindās, 450 vārti Madrides "Real", 145 vārti Mančestras "United" un 101 vārti Turīnas "Juventus" sastāvā.
40 gadus vecais Ronaldu apsteidza trīs spēlētājus, kuri bija guvuši vismaz 100 vārtus trīs klubu sastāvā. Tas pa spēkam bija spānim Isidro Langaram, kurš spēlēja no 1930. līdz 1948.gadam, kā arī Brazīlijas uzbrucējiem Romariu un Neimaram.
Puslaika sestajā kompensācijas minūtē izlīdzinājumu panāca Franks Kesī, 82.minūtē Marcelo Brozovičs vēlreiz izvirzīja "Al-Nassr" vadībā, taču Brazīlijas aizsargam Rožeram Ibaņjesam 89.minūtē pēc stūra sitiena izpildes ar galvu izdevās paildzināt spēli līdz 11 metru sitieniem.
Ronaldu vēl vienus vārtus guva 11 metru sitienu sērijā, realizējot pirmo sitienu, taču ceturtajā sērijā vārtus neguva viņa komandas biedrs Abdulla Al-Haibari, un "Al-Ahli" uzvarēja ar 5:3.
Ronaldu, kurš vēl nav izcīnījis kādu no vērtīgākajām Saūda Arābijas futbola trofejām, ar 138 vārtiem Portugāles valstsvienībā ir arī pasaules vadošais vārtu guvējs izlašu spēlēs.
Saūda Arābijas klubam Ronaldu pievienojās 2022.gada decembrī. Ar klubu viņam ir līgums līdz 2027.gadam.