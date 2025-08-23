Jonass iekļūst labāko desmitniekā Nīderlandes MXGP kvalifikācijā
Latvijas motosportists Pauls Jonass sestdien pasaules motokrosa čempionāta 17.posma - Nīderlandes "Grand Prix" - kvalifikācijā MXGP klasē finišēja devītais.
"Kawasaki" vienības pārstāvis kvalifikācijas braucienu sāka ceturtajā vietā, otrajā aplī atkāpjoties uz sesto vietu, astotajā aplī - uz septīto vietu un desmitajā aplī uz devīto vietu 38 motosportistu konkurencē.
Kvalifikācijā uzvaru izcīnīja nīderlandietis Džefrijs Herlingss, kurš par 1,417 sekundēm apsteidza tautieti Glenu Koldenhofu un par 5,961 sekundi - pasaules čempionāta kopvērtējuma līderi francūzi Romēnu Fevru.
Jonass Herlingsam zaudēja 39,197 sekundes.
Fevrs ar 802 punktiem ir kopvērtējuma līderis, otrais ar 760 punktiem ir Beļģijas motosportists Lukass Kūnens, bet trešais ar 581 punktu - Koldenhofs.
Nepilnu sezonu startējušais Jonass ar 183 punktiem ir 18.vietā, bet Mairis Pumpurs ar Somijā nopelnītajiem desmit punktiem ieņem 35.vietu.
MX2 klases kvalifikācijā Kārlis Alberts Reišulis finišēja 18.vietā, bet uzvaru svinēja itālis Andrea Adamo.
Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 16 posmiem līderis ar 754 punktiem ir vācietis Zimons Lengenfelders, otrais ar 718 punktiem ir nīderlandietis Kajs de Volfs, bet trešais ar 705 punktiem - Adamo.
Reišulis ar 285 punktiem atrodas 12.vietā.
Svētdien tiks aizvadīti abi braucieni gan MXGP, gan MX2 klasēs.