Kotsars pleca savainojuma dēļ spiests izlaist Eiropas čempionātu
Latvijas vīriešu basketbola izlases pretiniecei Eiropas čempionātā (EČ) nevarēs palīdzēt pamatcentrs Maiks Kotsars, kurš guvis pleca savainojumu.
Japānas komandas Jokohamas "B-Corsairs" 28 gadus vecajam centra spēlētājam pagājušajā nedēļā tika veikta magnētiskā rezonanse un pēc vēl padziļinātiem izmeklējumiem pieņemts lēmums, ka viņš nevarēs piedalīties finālturnīrā.
Bez Latvijas un Igaunijas A grupā Rīgā spēlēs arī Serbija, Portugāle, Čehija un Turcija.
Galvenajam trenerim Heiko Rannulam izlasē palīdz Indreks Reinboks un Brets Nemms.
Igaunijas izlases kandidātu saraksts 2025. gada Eiropas čempionātam:
Kristians Kullamē ("Bilbao", Spānija), Merts Rosentāls (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Jonass Rīsmā ("Cantu", Itālija), Miks Jurkatamms ("Avellino", Itālija), Kaspars Treiers ("Napoli", Itālija), Sanders Raieste (Vitorijas "Baskonia", Spānija"), Janari Jēsārs (Varšavas "Dziki", Polija), Arturs Konontšuks (Oldenburgas EWE, Vācija), Sīms Sanderss Vene (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Kregors Hermets, Hugo Toms (abi - Tallinas "Kalev"/"Cramo"), Henri Drells (Sankristovala de la Lagunas "Tenerife", Spānija), Matiass Tass ("Oostende", Beļģija).