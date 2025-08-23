Eiropas čempionāta rīkotāja Polija sastāvā iekļauj NBA čempionu un pērnā gada Eirolīgas finālistu
Polijas vīriešu basketbola izlase šī gada Eiropas čempionāta finālturnīrā spēlēs ar 2019.gada Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionu Džordanu Loidu sastāvā.
Savā vienīgajā NBA sezonā Polijas naturalizētais amerikāņu aizsargs Loids Toronto "Raptors" sastāvā aizvadīja 12 mačus pamatturnīrā. Lai gan izslēgšanas turnīra spēlēs viņš nepiedalījās, basketbolists daudz palīdzēja treniņos, imitējot finālsērijas pretinieces Goldensteitas "Warriors" zvaigznes Stefena Karija darbības.
Kopš 2022. gada Loids spēlē "Monaco" komandā, īsu brīdi pārstāvot arī Telavivas "Maccabi". Pagājušajā sezonā Loids ar "Monaco" iekļuva ULEB Eirolīgas finālā.
Tāpat Polijas izlases sastāvā ir pērnā gada Eirolīgas čempions Aleksandrs Balcerovskis, kurš pēc spēlēšanas Atēnu "Panathinaikos" iepriekšējā sezonā pārcēlās uz Malagas "Unicaja". Vairāku Eirolīgas sezonu pieredze ir arī Mateušam Ponitkam, kurš šobrīd pārstāv Stambulas "Bahcesehir Koleji".
Jau iepriekš tika ziņots, ka poļiem šajā finālturnīrā nevarēs palīdzēt Sanantonio "Spurs" uzbrucējs Džeremijs Sohans.
Polijas basketbolisti Eiropas čempionāta apakšgrupā cīnīsies ar Islandi, Franciju, Slovēniju, Beļģiju un Izraēlu. Polija ir D apakšgrupas saimniece, bet izslēgšanas turnīrs norisināsies Rīgā.
Polijas basketbola izlases kandidātu saraksts:
Kamils Lačinskis (Gdiņas "Arka"), Andžejs Pluta (Varšava, "Legia"), Mihals Mihalaks (Vloclavekas "Anwil"), Pšemislavs Žolnerevičs (Ščecinas "Wilki Morskie"), Tomašs Gjelo ("Bilbao", Spānija), Aleksandrs Balcerovskis (Malagas "Unicaja", Spānija), Mateušs Ponitka (Stambulas "Bahcesehir Koleji", Turcija), Mihals Sokolovskis (Sasāri "Dinamo", Itālija), Dominiks Olejničaks (Tortonas "Derthona", Itālija), Šimons Zapala (Mičiganas štata universitāte, NCAA), Džordans Loids ("Monaco", Francija), Aleksandrs Dzeva (Lisabonas "Benfica", Portugāle).