"Mercury" izdodas pārspēt "Valkyries"
Latvijas basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētā Fīniksas "Mercury" piektdien savā laukumā svinēja uzvaru Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) spēlē.
"Mercury" ar 81:72 (17:15, 24:16, 26:23, 14:18) pieveica Goldensteitas "Valkyries". Laksa laukumā bija divas minūtes un piecas sekundes, grozā netrāpot vienīgo tālmetienu, bloķējot metienu un spēli beidzot ar +/- rādītāju -10.
Fīniksas vienībā rezultatīvākā ar 18 gūtajiem punktiem bija Monika Makani, 14 punktus guva Devana Bonere, bet Alisa Tomasa, izcēlās ar 13 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un 16 rezultatīvām piespēlēm.
Goldensteitas komandā rezultatīvākā ar 15 punktiem bija Žanela Salauna. "Mercury" ar 22 uzvarām 36 spēlēs turnīra tabulā ir pakāpusies uz ceturto vietu, bet "Valkyries" ar bilanci 18-18 ieņem astoto vietu. WNBA pamatturnīrā komandas līdz septembra vidum aizvada 44 spēles, astoņām no 13 vienībām iekļūstot izslēgšanas spēļu turnīrā.