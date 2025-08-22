Latvijas pretinieki Igaunijas basketbolisti cieš neveiksmi pārbaudes spēlē ar Lielbritāniju
Latvijas pretiniece Eiropas čempionātā basketbolā Igaunijas valstsvienība piektdien savā laukumā pārbaudes spēlē piekāpās Lielbritānijas izlasei. Igaunija piekāpās ar 62:72 (19:18, 8:21, 18:13, 17:20).
Mājinieki vadībā pabija vien pirmajā ceturtdaļā, bet pēc 21:21 otrās ceturtdaļas sākumā Lielbritānijas basketbolisti izvirzījās vadībā un saglabāja nelielu pārsvaru.
Igaunijas izlasē 15 punktus un 12 atlēkušās bumbas sakrāja Matiass Tass, bet 13 punktus un sešas atlēkušās bumbas - Henri Drells.
Lielbritānijas vienībā Akvasi Jeboa sakrāja 18 punktus, deviņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles, 13 punktus guva Lūks Nelsons, bet 11 punktus un piecas atlēkušās bumbas sakrāja Mailzs Hesons.
Pārbaudes spēlēs igauņi ar 68:89 zaudēja Lietuvai, ar 93:81 pieveica Izraēlu, ar 75:70 - Gruziju un trešdien Stokholmā ar 88:87 - Zviedriju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā Rīgā Igaunija spēlēs vienā apakšgrupā ar Latviju, Čehiju, Serbiju, Portugāli un Turciju, pirmo maču trešdien aizvadot ar Serbiju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.