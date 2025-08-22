Eiropas čempione Spānija pastiprina sastāvu ar NBA "Grizzlies" pārstāvi Santjago Aldamu
Spānijas basketbola izlases 12 spēlētāju sastāvā startam Eiropas čempionātā (EČ) ir iekļauts arī Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Memfisas "Grizzlies" centra spēlētājs Santjago Aldama, piektdien paziņoja tīmekļa vietne "Eurohoops.net".
"Eurohoops.net" vēsta, ka 12 basketbolistu sastāvā tikai Aldama un Atēnu "Panathinaikos" pārstāvošais Huančo Ernangomess nespēlē Spānijas klubos. Visvairāk basketbolistu - pieci - pārstāv "Valencia" komandu.
Komandas galvenais treneris itālis Serdžo Skariolo Spānijas valstsvienību vada kopš 2015.gada, kopā ar to pirms trim gadiem uzvarot Eiropas meistarsacīkstēs.
Spānijas izlase Eiropas čempionāta finālturnīra C grupā Kipras pilsētā Limasolā spēlēs vienā apakšgrupā ar Itāliju, Gruziju, Grieķiju, Kipru un Bosniju un Hercegovinu.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Jāpiebilst, ka Spānija ir uzvarējusi četros no pēdējiem sešiem Eiropas čempionātiem, pēdējā turnīra finālā 2022. gadā ar 88:76 pieveicot Franciju.
Spānijas izlases spēlētāju saraksts:
aizsargi - Hoseps Puerto, Serhio de Larrea (abi - "Valencia"), Mario Saints-Superī (Manrezas "Baxi"), Dario Brisela ("Barcelona");
uzbrucēji - Haime Pradilja, Šavjers Lopess-Arostegi (abi - "Valencia"), Santjago Aldama (Memfisas "Grizzlies", NBA), Santjago Justa (Saragosas "Casademont"), Huančo Ernangomess (Atēnu "Panathinaikos", Grieķija), Joels Parra ("Barcelona");
centra spēlētāji - Villijs Ernangomess ("Barcelona"), Jankuba Sima ("Valencia").