Malaizijā lielas bēdas saistībā ar F-1
Sepangas trases vadītājs atzinis, ka Malaizija pieļāva kļūdu, pārtraucot F1 posmu rīkošanu. Trase pie Kualalumpuras kļuva par pirmo modernā viļņa posmu Āzijā, 1999. gadā uzņemot savu pirmo “Grand Prix”. Tomēr augsto izmaksu un nepietiekamas peļņas dēļ 2017. gadā no kalendāra tika izņemta.
Šis solis sakrita ar “Liberty Media” ienākšanu sportā, pēc kā F-1 popularitāte strauji kāpusi. Šobrīd biļetes uz sacīkstēm daudzviet tiek pilnībā izpārdotas, bet Malaizija palikusi ārpus spēles. Sepangas trases izpilddirektors Azhans Šafrīmāns Hanifs norāda, ka tā bijusi stratēģiska kļūda, jo tagad atgriezties kalendārā ir gandrīz neiespējami.
“Mēs nedrīkstam atkārtot šo kļūdu. Mēs palaidām F-1 vaļā, un tagad to dabūt atpakaļ ir ļoti grūti,” sacīja Hanifs. “Ir rinda uz vietu kalendārā, un izmaksas ir milzīgas. Mums tika nosaukta summa – 70 miljoni dolāru par sacīksti, neskaitot sagatavošanās izdevumus, kas sasniedz vēl 10–20 miljonus.”
Pēc šķiršanās no F-1 par Sepangas flagmani kļuva “MotoGP”, kura posms šogad notiks 26. oktobrī. Līgums ar “Dorna Sports” beigsies 2026. gadā, bet trase vēlas to pagarināt vismaz uz dažiem gadiem. Hanifs uzsver, ka “MotoGP” panākumi pierāda – ar pacietību var panākt labu ekonomisko atdevi.
Trases vadība tomēr redz iespēju arī atgriezties F-1, ja valdība un uzņēmēji būtu gatavi ieguldīt. Kā piemērs tiek minēts Singapūras posms, kur sacensību rīkošanā iesaistīti ministrijas, korporācijas un viesnīcu sektors. “Ja gribam F-1 atgriezt šeit, posms ir jāorganizē kā nacionāls pasākums, nevis tikai Sepangas projekts,” uzsvēra Hanifs.
Viņš piebilda, ka arī “MotoGP” sākumā bija ilgs ceļš līdz pozitīvai atdevei, un līdzīgi būtu arī ar F-1. “Svarīgākais ir, lai visi iesaistās – tikai tad šāds projekts atmaksāsies. Cilvēkiem jāapzinās, ka tās nav tikai Sepangas sacensības, bet valsts līmeņa pasākums.”