"Mogo"/RSU hokejisti IIHF Kontinentālajā kausā tiksies ar Lietuvas, Igaunijas un Islandes klubiem
Latvijas čempione hokejā "Mogo"/RSU Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Kontinentālā kausa pirmajā kārtā Viļņā tiksies ar Lietuvas, Igaunijas un Islandes klubiem.
Pirmās kārtas A grupas turnīrā "Mogo"/RSU pretinieki būs Viļņas "Hockey Punks", Igaunijas "Narva" un Akureiri "Skautafelag" no Islandes.
A grupas cīņas notiks no 17. līdz 19. oktobrim. Otrajā kārtā A grupas uzvarētāji C grupā tiksies ar Francijas komandu Anžē "Ducs", kas būs grupas turnīra rīkotāja, Itālijas vienību "Cortina" un pirmās kārtas B grupas uzvarētāju.
B grupā spēlēs mājiniece Georgeni "Gyergyoi" no Rumānijas, "Budapest" no Ungārijas, Ukrainas vienība "Kremenchuk" un Belgradas "Crvena Zvezda".
Finālsacensības janvāra vidū notiks Lielbritānijas pilsētā Notingemā, kur vietu jau nodrošinājusi mājiniece Notingemas "Panthers", Ustjkamenogorskas "Torpedo" no Kazahstānas, Katovices GKS no Polijas un Herningas "Blue Fox" no Dānijas. Iepriekšējā sezonā par Kontinentālā kausa ieguvēju pirmoreiz kļuva Lielbritānijas komanda Kārdifas "Devils".