Savainojums vingrošanā Latvijai dāvā talantīgu vieglatlēti. Trīssoļlēcējas Brendas Džilianas Apsītes lielākais fans ir mamma
Jaunā trīssoļlēcēja Brenda Džiliana Apsīte ar vieglatlētiku nodarbojas tikai trīs gadus, bet šajā laikā paspējusi sasniegt to, par ko daudzi vienaudži tikai sapņo – divas reizes labojusi Latvijas jauniešu rekordu un kļuvusi par Eiropas U-18 čempioni trīssoļlēkšanā. Kamēr daudzi viņas panākumus noraksta uz talantu, Brenda uzsver, ka ar sportu nodarbojas jau kopš bērnības un trenējas ar lielu atbildību.
"Es sāku sportot jau agrā bērnībā un pirms vieglatlētikas astoņus gadus nodarbojos ar sporta vingrošanu. Tomēr šis sporta veids ir tiešām grūts, un man sākās lielas problēmas ar ceļiem, tādēļ sāku domāt, ka jāpievēršas kaut kam citam," norāda Brenda. "Pievērsties vieglatlētikai mani ierosināja ģimene. Es aizgāju uz treniņiem, un man šis sporta veids ļoti iepatikās," atklāj talantīgā sportiste.
Apsīte norāda, ka sākumā pie trenera Andra Kronberga izmēģināja vairākas vieglatlētikas disciplīnas un "jau no paša sākuma piešāvās tam, kā jālec trīssolis". "Trīssoļlēkšanā visai ātri sapratu, kas man ir jādara," norāda sportiste, atklājot, ka kustības viņa sapratusi instinktīvi. Ar tāllēkšanu gan esot gājis nedaudz grūtāk, tur bija nepieciešams laiks, lai apgūtu tehnikas pamatus.
Mammas atbalsts
Tomēr arī tāllēkšana beigās aizgājusi, un šī gada 3. jūlijā Valmierā notikušajā Latvijas U-18 čempionātā Brenda pēdējā mēģinājumā ar rezultātu 6,30 metri laboja Latvijas U-18 rekordu tāllēkšanā. "Tas atnāca pilnīgi negaidīti. Es tajā dienā lēcu brīvi, un treneris vispār ieteica, ka varbūt pēdējais mēģinājums ir jāizlaiž," smejot nosaka sportiste. "Pēc rezultātu paziņošanas biju šokēta. Vispār ko tādu tobrīd negaidīju!"
Brendu sporta gaitās ļoti atbalsta mamma, kuru allaž var redzēt sacensību tribīnēs, un sportiste atzīst, ka mamma ir ieguldījusi ļoti lielu darbu tajā, lai viņai izdotos. "Viņa vienmēr mani ļoti atbalsta un seko līdzi," pauž sportiste. Tāpat lielu atbalstu viņai sniedz oma, opītis un citi tuvinieki. Jautāta, vai sporta gaitās viņu atbalsta arī tētis, vieglatlēte atbild noraidoši. "Viņš ir ārzemnieks un pats savulaik nodarbojās ar vieglatlētiku un basketbolu. Tomēr man kontakta ar viņu nav vispār."
Nebaidās no vecākām
Kopumā šo 2025. gada sporta sezonu Apsīte raksturo kā veiksmīgu – jūlija izskaņā viņa Eiropas Jaunatnes olimpiskajā festivālā (EYOF) izcīnīja sudraba medaļu trīssolī (rez. – 13,52 metri), reizē sasniedzot arī jaunu Latvijas U-18 rekordu, un tikai daži centimetri viņu šķīra no medaļas tāllēkšanā (6,05 metri). "Domāju, ka varēju pielikt abās disciplīnās, sevišķi tāllēkšanā, bet negaidīju, ka sacensībās būs tik spēcīga konkurence," pauž trīssoļlēcēja.
Tāpat Brenda šogad piedalījās U-20 čempionātā, startējot ar vecākām meitenēm. Tur viņa trīssolī ar rezultātu 13,21 metrs izcīnīja astoto vietu. "Es neizjūtu nekādu spiedienu, startējot ar vecākām meitenēm. Tas man īpaši neko nemaina. Tomēr domāju, ka varēju nostartēt labāk," pārdomās dalās Apsīte.
Olimpiskais sapnis
Brenda 1. septembrī uzsāks mācības 11. klasē, tā ka līdz vidusskolas noslēgšanai atlicis vēl gana liels laiks. Tomēr viņa atzīst, ka pēc vidusskolas vēlētos uzsākt studijas Amerikā. "Es tā ļoti par nākotni vēl neiespringstu, bet ļoti ceru, ka varēšu studēt ASV. Jau esmu saņēmusi vairākus uzaicinājumus no universitātēm, bet vēl neesmu izlēmusi, kur vai kurā štatā mācīties.”
Jautāta, kādi ir viņas plāni par Losandželosas olimpiādi 2028. gadā, Brenda atbild, ka "šobrīd to ir grūti to pateikt". "Es ļoti ceru un gribētu, lai izdodas, bet tas ir atkarīgs no tā, kādi būs turpmākie gadi un kā es lēkšu. Šobrīd vairāk skatos uz nākamo gadu, kad pāriešu U-20 vecuma grupā, un tad lielākie mači būs pasaules čempionāts," norāda Brenda.