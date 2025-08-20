Porziņģa pārstāvētajai "Hawks" pievienojas Latvijā medaļu izcīnījis basketbolists
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Atlantas "Hawks" papildinājusi sastāvu ar bijušo Orlando "Magic" uzbrucēju Keilebu Hjūstanu, vēsta Atlantas komanda.
Hjūstanu 2022. gada NBA draftā ar 32. numuru izraudzījās "Magic", kuras rindās viņš arī aizvadīja savas pirmās trīs sezonas NBA. 22 gadus vecajam uzbrucējam pēc aizvadītās noslēdzās debitanta līgums.
Pagājušajā sezonā Hjūstans 58 spēlēs vidēji izcēlās ar 4,1 gūto punktu un iekrāja 1,3 atlēkušās bumbas un 0,6 rezultatīvas piespēles, kā arī devās laukumā piecas "play-off" cīņās, vidēji spēlējot nepilnas desmit minūtes.
Hjūstans pārstāvējis dažāda vecuma Kanādas jaunatnes basketbola izlases, ieskaitot 2021. gada U-19 Pasaules kausu, kas norisinājās Rīgā. Kanādas U-19 izlases ar Hjūstanu, Zaku Īdeju, Bendediktu Maturinu un Endrjū Nembhārdu priekšgalā izcīnīja bronzas medaļas, kamēr par čempioniem kļuva ASV jaunie basketbolisti ar pašreizējo NBA čempionu Četu Holmgrenu, Džeidenu Aiviju un Kenetu Loftonu priekšgalā, bet sudraba godalgas supertalantam Viktoram Vembanjamam, Metjū Strāzelam un Francijai.
Jau ziņots, ka jūnija beigās Porziņģis no Bostonas "Celtics" tika aizmainīts uz "Hawks" vienību. Pagājušajā sezonā "Hawks" pamatturnīrā ieņēma astoto vietu Austrumu konferencē, bet zaudēja abos "play-in" mačos un izslēgšanas turnīram nekvalificējās.