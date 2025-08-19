Paziņota Latvijas hokeja izlases pirmā pretiniece 2026.gada pasaules čempionātā Šveicē: vētraina reakcija tribīnēs garantēta
foto: EPA/Scanpix
Ar Šveices izlasi Latvijas hokejisti tikās Rīgā pirms 2025. gada pasaules čempionāta. Tikai katastrofa pēdējā grupas spēlē pret Austriju neļāva atkal tikties ar nākamo vicečempioni jau ceturtdaļfinālā.
Paziņota Latvijas hokeja izlases pirmā pretiniece 2026.gada pasaules čempionātā Šveicē: vētraina reakcija tribīnēs garantēta

Latvijas vīriešu hokeja izlases pirmie pretinieki 2026.gada pasaules čempionāta (PČ) A grupā Cīrihē būs pasaules vicečempiones Šveices hokejisti, otrdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF). Latvijas hokejisti ar mājiniekiem mērosies spēkiem A grupas pirmajā spēlē 16.maijā.

Latvijas hokejisti A grupas spēlēs 16.maijā tiksies ar Šveici, dienu vēlāk - ar Vāciju, 19.maijā - ar Austriju, 21.maijā - ar Somiju, 23.maijā - ar pasaules čempioni ASV, dienu vēlāk - ar Lielbritāniju un 26.maijā - ar Ungāriju.

B grupā Fribūrā spēlēs Kanāda, Zviedrija, Čehija, Dānija, Slovākija, Norvēģija, Slovēnija un Itālija.

28.maijā notiks ceturtdaļfināli, 30.maijā - pusfināli, bet 31.maijā - spēles par zelta un bronzas medaļām.

2025.gada pasaules čempionāta finālā amerikāņi Stokholmā pagarinājumā ar 1:0 pārspēja Šveici, izcīnot zelta godalgas pirmo reizi kopš 1960.gada, bet spēlē par trešo vietu Zviedrija ar 6:2 uzvarēja Dāniju. Savukārt Latvijas izlase bija spiesta samierināties ar desmito vietu. Jāpiebilst, ka Šveice pasaules vicečempiones godā tikusi jau otro gadu pēc kārtas.

2026.gada pasaules meistarsacīkstes no 15. līdz 31.maijam notiks Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā.

