Paziņota Latvijas hokeja izlases pirmā pretiniece 2026.gada pasaules čempionātā Šveicē: vētraina reakcija tribīnēs garantēta
Latvijas vīriešu hokeja izlases pirmie pretinieki 2026.gada pasaules čempionāta (PČ) A grupā Cīrihē būs pasaules vicečempiones Šveices hokejisti, otrdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF). Latvijas hokejisti ar mājiniekiem mērosies spēkiem A grupas pirmajā spēlē 16.maijā.
The Game Schedule for the 2026 #MensWorlds in Switzerland is out!🇨🇭👀— IIHF (@IIHFHockey) August 19, 2025
🎟️ Official pre-sale of the Game Day Packages begins September 8th.#IIHF @SwissIceHockey pic.twitter.com/APmVg3siEL
Latvijas hokejisti A grupas spēlēs 16.maijā tiksies ar Šveici, dienu vēlāk - ar Vāciju, 19.maijā - ar Austriju, 21.maijā - ar Somiju, 23.maijā - ar pasaules čempioni ASV, dienu vēlāk - ar Lielbritāniju un 26.maijā - ar Ungāriju.
B grupā Fribūrā spēlēs Kanāda, Zviedrija, Čehija, Dānija, Slovākija, Norvēģija, Slovēnija un Itālija.
28.maijā notiks ceturtdaļfināli, 30.maijā - pusfināli, bet 31.maijā - spēles par zelta un bronzas medaļām.
2025.gada pasaules čempionāta finālā amerikāņi Stokholmā pagarinājumā ar 1:0 pārspēja Šveici, izcīnot zelta godalgas pirmo reizi kopš 1960.gada, bet spēlē par trešo vietu Zviedrija ar 6:2 uzvarēja Dāniju. Savukārt Latvijas izlase bija spiesta samierināties ar desmito vietu. Jāpiebilst, ka Šveice pasaules vicečempiones godā tikusi jau otro gadu pēc kārtas.
2026.gada pasaules meistarsacīkstes no 15. līdz 31.maijam notiks Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā.