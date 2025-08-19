Latvijas jaunās dāmas pieveic Ungāriju un iekļūst Eiropas U-16 basketbola čempionāta ceturtdaļfinālā
Latvijas U-16 sieviešu basketbola izlase otrdien Rumānijā uzvarēja Ungāriju un iekļuva Eiropas U-16 čempionāta A divīzijas turnīra ceturtdaļfinālā. Latvijas kadetes uzvarēja ar 76:73 (20:14, 20:19, 16:18, 20:22).
Latvijas komanda trešdien ceturtdaļfinālā tiksies ar Itālijas basketbolistēm, kas astotdaļfinālā ar 95:73 pieveica Beļģiju, bet zaudētājas turpinās cīņu par 9.-16.vietu un palikšanu A divīzijā nākamsezon.
Latvijas izlasē Šarlote Skrebele sakrāja 23 punktus, piecas rezultatīvas piespēles un piecas kļūdas, Sindija Sondore - 22 punktus un 18 atlēkušās bumbas, bet Jeļizaveta Naidjonova guva 11 punktus.
Pretiniecēm 18 punktus guva Petra Dinnješa, 16 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Hanna Galoša, 13 punktus, septiņas atlēkušās bumbas, sešas kļūdas un piecas personiskās piezīmes - Lara Čaplāra-Naģa, bet 12 punktus un sešas atlēkušās bumbas - Enike Halasa.
Ungārietēm ne reizi mačā neizdevās izvirzīties vadībā, Latvijas izlasei pēc Adeles Priedītes divpunktu metiena 18.minūtē panākot 12 punktu pārsvaru - 39:27.
Trešajā ceturtdaļā ungārietes vairākkārt samazināja punktu deficītu līdz diviem, taču panākt neizšķirtu nespēja, latvietēm trešās un ceturtās ceturtdaļas mijā veicot 11:0 izrāvienu un pēc Martas Pētersones trim precīziem soda metieniem panākot 64:51.
Vadība tika noturēta līdz spēles beigām, kaut gan Dinnješa piecas sekundes pirms mača beigām ar divpunktu metienu palīdzēja ungārietēm pietuvoties līdz 73:76.
Latvijas basketbolistes ar 69:70 zaudēja Slovēnijai, ar 48:65 atzina Spānijas pārākumu un ar 97:52 uzvarēja Lielbritāniju, ar bilanci 1-2 A grupā ieņemot trešo pozīciju.
Ungārija ar 61:64 piekāpās Polijai, ar 68:61 pārspēja Čehiju un ar 70:51 apspēlēja Somiju. B grupā ungārietes ar diviem panākumiem trīs mačos ieņēma otro vietu.
Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas basketbolistes izbraukumā ar 55:47 un 64:63 pārspēja Itāliju, bet Baltijas kausa izcīņā ar 84:26 sagrāva Igauniju, ar 59:41 - Ukrainu un ar 64:65 atzina Lietuvas pārākumu. Pēdējās pārbaudes spēlēs latvietes ar 63:46 apspēlēja Vāciju un ar 75:51 - Zviedriju.
Galvenajai trenerei Ilzei Osei-Hlebovickai izlasē palīdz treneris Elvis Brokāns un fiziskās sagatavotības treneris Ivars Ikstens.
Latvijas U-16 sieviešu basketbola izlases sastāvs:
Enija Brokāne, Kerlīna Balode (abas - Bertānu Valmieras Basketbola skola), Marta Pētersone (Jūrmalas sporta skola), Jeļizaveta Naidjonova (Daugavpils BJSS), Evelīna Sirsniņa ("Ogre"), Patrīcija Tikmere, Estere Krūmiņa (abas - RBS/"Jugla"), Šarlote Skrebele, Sindija Sondore, Adele Priedīte (visas - RBS/"Centrs"), Helēna Paula Arāja (Liepājas SSS), Kristija Joma (RSS "Rīdzene").