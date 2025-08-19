Premjerlīgas futbola klubi tuvojas visu laiku transfēru rekordam
Šīs vasaras futbola transfēros Anglijas premjerlīgas klubi iztērējuši vairāk par 2,6 miljardiem eiro, liecina raidsabiedrības BBC apkopotie dati.
Divas nedēļas pirms vasaras transfēru loga aizvēršanās iztērēti 2,26 miljardi sterliņu mārciņu jeb 2,625 miljardi eiro, kas ir par 12,7% vairāk nekā pagājušajā vasarā. Ļoti iespējams, ka līdz vasaras pāreju beigām 1. septembrī tiks sasniegts jauns premjerlīgas tēriņu rekords, kas šobrīd ir 2,36 miljardi mārciņu jeb 2,74 miljardi eiro (2023. gadā).
Pēc BBC aplēsēm Anglijas premjerlīgas klubi pārdevuši spēlētājus par 1,26 miljardiem mārciņu, tādejādi izdevumi ir bijuši par miljardu mārciņu lielāki nekā ieņēmumi.
Šīs vasaras lielākie premjerlīgas transfēri bijuši no Vācijas klubiem - čempione "Liverpool" par Florianu Vircu viņa iepriekšējai komandai Leverkūzenes "Bayer" samaksāja 100 miljonus mārciņu, kas var pieaugt līdz 116 miljoniem, bet par Igo Ekitikē no Frankfurtes "Eintracht" - vēl 69 miljonus mārciņu, kas var pieaugt līdz 79 miljoniem. Trešais lielākais darījums bija Benjamina Šeško pārcelšanās no "Leipzig" uz Mančestras "United" par 66,3 miljoniem mārciņu, kas var pieaugt līdz 73,7 miljoniem.
No vadošajām Eiropas līgām tikai Spānijas spēcīgākā divīzija - "La Liga" - tērējusi vairāk nekā ieguvusi. Spānijas čempionāta klubi par spēlētājiem samaksājuši 35 miljonus mārciņu (40,6 miljoni eiro) vairāk nekā ieguvuši viņus pārdodot - attiecīgi 452 un 417 miljonu mārciņu.
Otrs lielākais spēlētāju tirgus pēc Anglijas premjerlīgas bijis Itālijas A sērijā, kur klubi iztērējuši 783 miljonus mārciņu, bet ieņēmumos sakrājuši 830 miljonus. Nākamie lielākie rādītāji ir Vācijas bundeslīgai (attiecīgi 556 un 678 miljoni), kurai seko franču "Ligue 1" (426 un 530 miljoni) un "La Liga".
Tikmēr Saūda Arābijas klubi iztērējuši 353 miljonus mārciņu, bet pārdevuši spēlētājus vien par 83 miljoniem.