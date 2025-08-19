Porziņģim pieaug konkurence. Atlantas "Hawks" papildina sastāvu ar talantīgu centra spēlētāju
Latvieša Kristapa Porziņģa pārstāvētai Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienībai Atlantas "Hawks" pievienojies centra spēlētājs N'Falī Dante, pirmdien paziņoja komanda.
Līguma nosacījumus komanda neatklāja, bet kā ziņo "USA Today", tad vienošanās panākta uz divām sezonām par kopējo summu 4,5 miljoni ASV dolāru (3,86 miljoni eiro).
Pagājušajā sezonā 23 gadus vecais nedraftētais Dante aizvadīja četras spēles Hjūstonas "Rockets" rindās un vidēji mačā laukumā pavadīja 12,7 minūtes, guva sešus punktus, izcīnīja 5,3 atlēkušās bumbas zem groziem un bloķēja 1,3 pretinieku metienus.
We've signed center N’Faly Dante! pic.twitter.com/bGHlUE9vdt— Atlanta Hawks (@ATLHawks) August 18, 2025
Aizvadītās sezonas lielāko daļu Mali centrs pavadīja NBA-G līgas klubā Edinburgas "Rio Grande Valley Vipers", laukumā dodoties 42 spēlēs un vidēji mačā izceļoties ar 15,1 punktu, 9,8 bumbām zem groziem, 2,2 bloķētiem metieniem, 1,1 rezultatīvu piespēli un vienu pārtvertu bumbu. Pirms tam viņš piecas sezonas spēlēja ASV Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA).
Jau ziņots, ka jūnija beigās Porziņģis no Bostonas "Celtics" tika aizmainīts uz "Hawks" vienību. Pagājušajā sezonā "Hawks" pamatturnīrā ieņēma astoto vietu Austrumu konferencē, bet zaudēja abos "play-in" mačos un izslēgšanas turnīram nekvalificējās.