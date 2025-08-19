Anastasija Sevastova turpina strauji kāpt WTA rangā, dažas vietas atgūst Aļona Ostapenko
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā atguvusi trīs vietas un ieņem 27. pozīciju. 31 vietu uz augšu pacēlusies Anastasija Sevastova.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja rangā atkāpusies par divām vietām un ieņem 116. pozīciju, bet Anastasija Sevastova veikusi kāpumu par 31 vietu un tagad ir 238. pozīcijā. Vēl Kamilla Bartone saglabājusi 570. vietu, Adelina Lačinova atkāpusies par vienu ailīti un ieņem 598. pozīciju, bet Diāna Marcinkēviča zaudējusi 17 vietas un ieņem 693. pozīciju. Beatrisei Zeltiņai padevies 63 vietu kāpums uz 722. pozīciju, Sabīne Rutlauka saglabājusi 1165. vietu, Margarita Ignatjeva zaudējusi vienu vietu un ieņem 1307. pozīciju, bet Marija Semeņistaja pakāpusies par četrām ailītēm un ieņem 1327. pozīciju.
WTA ranga joprojām ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, bet no trešās uz otro vietu pakāpusies poliete Iga Švjonteka, kura apsteigusi Koriju Gofu no ASV. Ceturto pozīciju ieņem cita ASV tenisiste Džesika Pegula, bet piektā joprojām ir krieviete Mirra Andrejeva. Sestā rangā ir ASV spēlētāja Medisona Kīsa, septītā - ķīniete Džena Sjiņveņa, bet no devītās uz astoto vietu pakāpusies itāliete Jasmīne Paolīni, kura apsteigusi amerikānieti Amandu Aņisimovu. Labāko desmitnieku noslēdz Jeļena Ribakina no Kazahstānas.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko saglabā karjeras rekordaugsto trešo vietu. No pārējām Latvijas tenisistēm Darja Semeņistaja atguvusi vienu vietu (128.), Marcinkēviča zaudējusi desmit pozīcijas (373.), par trim vietām zemāk ir Bartone (569.), vienu vietu atguvusi Ignatjeva (860.), bet Elza Tomase veikusi kāpumu par 116 vietām un ieņem 869. pozīciju, bet Lačinova atguvusi piecas vietas (1148.). Savukārt kritienu par 157 piedzīvojusi Daniela Vismane (1285.), astoņas vietas zaudējusi Valērija Kargina (1341.), par 153 ailītēm atkāpusies Marija Semeņistaja (1384.), Beatrise Zeltiņa zaudējusi trīs vietas (1457.), Anna Jakovļeva - vienu (1494.), bet Sevastova ir divas vietas augstāk (1510.). Dubultspēļu ranga līderpozīcijas saglabā amerikāniete Teilore Taunsenda, kurai seko čehiete Kateržina Sinjakova.
ATP rangā Latvijas tenisists Roberts Štrombahs zaudējis četras vietas un ieņem 335. pozīciju. Vēl no rangā esošajiem Latvijas tenisistiem Kārlis Ozoliņš saglabājis 1183. pozīciju, bet Artūrs Žagars atkāpies par astoņām vietām (dalīta 1890.).
Pasaules pirmā rakete joprojām ir Janniks Sinners no Itālijas, otro vietu saglabā spānis Karloss Alkarass, trešo - vācietis Aleksandrs Zverevs, kuram gluži kā pirms nedēļās seko Teilors Frics no ASV un brits Džeks Dreipers. Sesto pozīciju saglabā amerikānis Bens Šeltons, septīto - serbs Novaks Džokovič, bet astoto austrālietis Alekss de Minors. No 12.vietas uz devīto pakāpies Karens Hačanovs no Krievijas, kamēr labāko desmitnieku noslēdz Lorenco Muzeti no Itālijas.
Dubultspēļu rangā Štrombahs zaudējis septiņas vietas un ieņem 708. pozīciju, Ozoliņš atkāpies par 26 vietām (dalīta 1315.), rangā iekļuvis Žagars, kuram dalīta 1445. pozīcija, bet Mārtiņš Rocēns piedzīvojis septiņu vietu kritumu un ieņem dalītu 2530. pozīciju. Dubultspēļu rangā no trešās uz pirmo vietu pakāpies Loids Glaspūls no Lielbritānijas.