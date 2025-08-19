Par karjeras beigām paziņo 2014. gada NBA čempions Marko Belinelli
Pieredzējušais Itālijas basketbolists Marko Belinelli noslēdzis profesionālā sportista karjeru, pirmdien paziņoja pats sportists.
39 gadus vecais basketbolists pēdējās piecas sezonas pārstāvēja Itālijas vienību Boloņas "Virtus", kurā viņa komandas biedrs aizvadītās sezonas pirmajā pusē bija arī Andrejs Gražulis. Kopā ar Boloņas vienību Belinelli trīs reizes izcīnīja Itālijas čempiontitulu un 2024. gadā tika atzīts par Itālijas A sērijas vērtīgāko spēlētāju, kā arī 2022. gadā triumfēja ULEB Eirokausā.
Karjeras lielāko daļu Belinelli pavadīja Nacionālajā basketbola asociācijas (NBA), kopā ar Sanantonio "Spurs" 2014. gadā izcīnot NBA čempiontitulu. Karjeras laikā viņš NBA pārstāvējis arī Goldensteitas "Warriors", kuras rindās spēlēja kopā ar Andri Biedriņu, Toronto "Raptors, Ņūorleānas "Pelicans", Čikāgas "Bulls", Sakramento "Kings", Šarlotas "Hornets", Atlantas "Hawks" un Filadelfijas "76ers", bet Itālijā spēlēja tikai Boloņas komandās "Virtus" un "Fortitudo".
Belinelli par iespējamo karjeras noslēgšanu izteicās pēc pagājušās sezonas beigām, kurā viņam ar "Virtus" izdevās kļūt par Itālijas čempionu. Sportists uzskatīja, ka noslēgt karjeru kā uzvarētājam varētu būt labs iemesls. Belinelli karjeras laikā tika uzskatīts par vienu no labākajiem tālmetienu izpildītājiem, 2014. gadā viņam NBA Zvaigžņu spēles nedēļas nogalē uzvarot tālmetienu konkursā.
Italian basketball legend Marco Belinelli retires after 23 years 🫡🇮🇹— BasketNews (@BasketNews_com) August 18, 2025
🏆 NBA Champion (2014)
🏆 NBA Three-Point Contest Winner (2014)
🏆 EuroCup Champion (2022)
🏆 Lega Serie A Champion (2005,2021,2025)
🏆 Italian Supercup Winner (2005,2021,2022,2023)
🏆 Italian Supercup MVP… pic.twitter.com/edfi4W5LSH