Ieva Pulvere atkal pārstāvēs "TTT Rīga"

Latvijas basketboliste Ieva Pulvere papildinājusi čempionvienības "TTT Rīga" rindas, vēsta komanda.

Iepriekšējā sezonā 35 gadus vecā Pulvere nespēlēja, jo laida pasaulē meitu. 

Pēdējo savu sezonu Pulvere aizvadīja 2023./2024. gadā, kad ar "TTT Rīga" devīto reizi kļuva par Latvijas čempioni. Tāpat viņa karjeras laikā spēlējusi pašmāju klubus "Cēsis", "Latvijas universitāte", kā arī lietuviešu Viļņas "Kibirkštis-Tiche-IKI" un Stambulas "Galatasaray" klubā Turcijā.

Pulvere valstsvienības rindās aizvadījusi 111 mačus un šobrīd ir izlases kandidātu pulkā.

