Ieva Pulvere.
Basketbols
Šodien 16:00
Ieva Pulvere atkal pārstāvēs "TTT Rīga"
Latvijas basketboliste Ieva Pulvere papildinājusi čempionvienības "TTT Rīga" rindas, vēsta komanda.
Iepriekšējā sezonā 35 gadus vecā Pulvere nespēlēja, jo laida pasaulē meitu.
TTT Rīga nostiprina kodolu 25/26 gada sezonai!— TTT Rīga (@TTTRiga) August 18, 2025
Pulvere uzsver arī savu lomu ārpus laukuma – būt par piemēru jaunajām spēlētājām. Sezonas mērķi? Izkļūt no Eirokausu grupas un atgūt Baltijas čempiontitulu!
Pēdējo savu sezonu Pulvere aizvadīja 2023./2024. gadā, kad ar "TTT Rīga" devīto reizi kļuva par Latvijas čempioni. Tāpat viņa karjeras laikā spēlējusi pašmāju klubus "Cēsis", "Latvijas universitāte", kā arī lietuviešu Viļņas "Kibirkštis-Tiche-IKI" un Stambulas "Galatasaray" klubā Turcijā.
Pulvere valstsvienības rindās aizvadījusi 111 mačus un šobrīd ir izlases kandidātu pulkā.