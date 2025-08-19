Viesnīcas ir pilnas, un naktsmīšu cenas - astronomiskas! Kā Rīga gatavojas uzņemt "EuroBasket 2025"?
Jau pavisam drīz Rīga kļūs par tikšanās vietu tūkstošiem basketbola fanu, kas augusta beigās trauksies uz galvaspilsētu, lai vērotu Eiropas čempionātu basketbolā. Pasākums sola nest labu peļņu arī viesmīlības nozarei - pieprasījums pēc hoteļiem ir liels un, kā liecina Jauns.lv novērojumi, arī naktsmītņu cenas čempionāta laikā ir krietni augušas.
"Ja šodien meklēsiet viesnīcu Rīgā, neko neatradīsiet. Patiesībā visas viesnīcas ir pilnas, visā pilsētā ir palikuši varbūt 10-20 numuriņi," skaidro Viesnīcu un restorānu asociācijas valdes loceklis Ruslans Jamčinskis. "Mēs redzam, ka Rīgā ir pietiekami daudz nakšņošanas iespēju, lai rīkotu šāda mēroga pasākumu. Un es gribu teikt, ka tagad ir īstais laiks, kad mums maksimāli jāizmanto iespēja piesaistīt galvaspilsētai gan tik lielus, gan mazākus pasākumus."
Viesnīcu vadītāji "TV3 Ziņām" norāda, ka pieprasījums pēc numuriem ir īpaši liels čempionāta sākumā – augusta beigās –, kā arī finālspēļu laikā. Kā liecina Jauns.lv novērojumi, vietnē "Booking" 28. - 31. augustā tiešām pieejami salīdzinoši maz viesnīcu piedāvājumi - minētajos datumos iespējams norezervēt aptuveni 60 hoteļu numuriņu. Turklāt arī cenas šajos datumos vairākām naktsmītnēm ir manāmi augstākas nekā nedēļu iepriekš.
Piemēram, 30. augustā Rīgā notiks spraiga spēle starp Latvijas un Serbijas izlasēm. Šajā naktī numuriņš viesnīcā "Grand Poet Hotel and SPA by Semarah" izmaksās 472 eiro, kamēr nedēļu iepriekš to varēja norezervēt par 322 eiro. Numuriņš viesnīcā "Aston Hotel Riga" 30.-31. augustā izmaksā 302 eiro, kamēr nedēļu iepriekš - 192 eiro. Bet "Radisson Blu Elizabete Hotel" 30.-31. augustā izmaksā 236 eiro, kamēr nedēļu iepriekš - 154 eiro.
Viesi bieži rezervē vairākus numurus uz viena cilvēka vārda, kas parasti liecina par fanu grupu ierašanos. Komandas visbiežāk dod priekšroku apmesties starptautiskās viesnīcu ķēdēs, savukārt fani izvēlas vietējās viesnīcas. “Mūsu gadījumā esam noteikuši maksimālo cenu, kuru nepārsniedzam, lai gan tirgus situācija varētu ļaut mums prasīt vairāk. Taču ilgtermiņā mūsu stratēģija ir šāda: cilvēkiem labāk ir atbraukt, samaksāt mūsu maksimālo cenu, kas joprojām ir zemāka nekā mūsu kolēģiem, un tad atkal atgriezties,” skaidro "Opera Hotel" vadītājs Jānis Jenzis. “Ir viesnīcas, kas ir ļāvušas cenai brīvi svārstīties, un tā vienkārši aug atkarībā no noslogojuma un pasākuma. Tas ir, stratēģijas ir ļoti atšķirīgas, un neviena no tām nav labāka par otru.”
Augstas kvalitātes pasākumi, tostarp ārpus sezonas, ir īpaši svarīgi viesmīlības nozarei, kurai raksturīga izteikta sezonalitāte un īss aktīva tūristu pieplūduma periods. Šogad čempionāts ir īpaši svarīgs arī restorāniem, jo lietainās vasaras dēļ daudziem, īpaši tiem, kuriem ir terases, apgrozījums ir samazinājies gandrīz par piekto daļu, un tie strādā uz izdzīvošanas robežas. Tomēr čempionāta laikā nav plānots paaugstināt cenas.
Ruslans Jamčinskis: “Es domāju, ka restorāni noteikti nerīkosies šādi: piemēram, čempionāts ir klāt, pacelsim cenas par 50%. Mums tomēr ir cita kultūra — cenas jau ir noteiktas. Nav tā, ka šodien alus kauss Vecrīgā maksā 5 eiro, bet čempionāta laikā maksās 7 vai 8. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas nenotiks, jo mēs esam viesmīlīga tauta, un arī visa šī biznesa vide ir viesmīlīga. Esmu pārliecināts, ka šādi modeļi netiks ieviesti.”
Gan viesnīcu pārstāvji, gan asociācija uzsver, ka tagad ir īstais laiks būt radošiem un drosmīgiem, lai Rīga varētu atgūt savu kādreiz zaudēto līderpozīciju Baltijas reģionā.
2025. gada Eiropas basketbola čempionāts notiks no 27. augusta līdz 14. septembrim. Tā ietvaros 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā.