Kitija Laksa palīdz viesos pieveikt Sietlas "Storm"
Latvijas basketboliste Kitija Laksa svētdien palika bez gūtiem punktiem Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) spēlē, kurā viņas pārstāvētā Fīniksas "Mercury" komanda viesos tika pie panākuma.
"Mercury" izbraukumā ar 85:82 (20:17, 23:20, 24:23, 18:22) pieveica Sietlas "Storm" komandu. Laksa laukumā bija sešas minūtes un deviņas sekundes, metienus neizpildīja, tika pie divām atlēkušajām bumbām zem groziem, nopelnīja divas personīgās piezīmes, pieļāva vienu kļūdu un maču noslēdza ar pozitīvu +/- rādītāju 1.
Uzvarētāju rindās ar 19 gūtiem punktiem desmit bumbām zem groziem un 11 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Alisa Tomasa, tiekot jau pie piektā "triple double" šajā sezonā. Vēl 17 punktus guva Kalīla Kūpere, 15 - Sami Vitkomba, bet 11+10 sakrāja Satu Sabalī.Mājinieču sastāvā rezultatīvākā ar 24 gūto punktiem bija Neka Ogvumike, bet 14 punktus guva Skailere Diginsa.
"Mercury" ar 20 uzvarām 33 spēlēs kopvērtējumā atrodas ceturtajā vietā, kamēr "Storm" ar bilanci 17-18 ieņem astoto pozīciju. WNBA pamatturnīrā komandas līdz septembra vidum aizvada 44 spēles, astoņām no 13 vienībām iekļūstot izslēgšanas spēļu turnīrā.