Latvijas basketbola izlase uzzinājusi vēl vienu no pretiniecēm Pasaules kausa atlases turnīrā
Par Latvijas vīriešu basketbola izlases pretinieci 2027.gada Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra F grupā sestdien Bulgārijā kļuva Austrija.
Latvijas izlases pretiniece kvalifikācijas turnīrā būs Polija un priekškvalifikācijas turnīra F grupas pirmo divu vietu ieguvējas.
Sestdien vietu nākamajā kvalifikācijas kārtā nodrošināja Austrija, kas pēc trešdienas uzvaras savā laukumā trešdien, ar 83:70 pārspējot Nīderlandi, sestdien Botevgradā ar 78:87 zaudēja bulgāriem, taču ar četrās spēlēs sakrātu punktu starpību +15 ir nodrošinājusi vismaz otro vietu grupā.
Austriešiem 23 punktus un 13 atlēkušās bumbas sakrāja Jākobs Peltls, bet 15 punktus guva Silvens Landesbergs.
Bulgāriem 30 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Borislavs Mladenovs, bet 15 punktus guva Konstantins Kostadinovs.
Austrijai pēc četrām spēlēm ir seši punkti, bet trijās spēlēs piecus un četrus punktus ir sakrājušas attiecīgi Nīderlande un Bulgārija, viena no kurām kļūs par vēl vienu Latvijas izlases pretinieci kvalifikācijas turnīrā.
Tikmēr Latvijas trenera Ainara Bagatska vadītā Ukrainas vīriešu basketbola izlase sestdien Rīgā ar 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9) pieveica Šveici un ir tuvu iekļūšanai nākamajā atlases kārtā.
Ukraiņiem 15 punktus, piecas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja aizvadītajā sezonā "VEF Rīga" spēlējušais Isufs Sanons, bet 11-12 punktus guva vēl trīs basketbolisti. Šveiciešiem trīs spēlētāji guva pa 11 punktiem.
D grupā Šveicei četros mačos ir seši punkti, trīs spēlēs Ukrainai ir pieci un Slovākijai - četri punkti.
Vietu kvalifikācijas kārtā jau ir nodrošinājušas arī Horvātijas, Dānijas, Rumānijas un Ungārijas komandas.
Latvijas valstsvienība novembrī spēlēs ar divām labākajām priekškvalifikācijas F grupas komandām, 2026.gada februārī aizvadīs divas spēles ar Polijas izlasi, bet jūnija un jūlija mijā - atbildes mačus ar novembra pretiniecēm.
F grupas trīs labākās komandas otrajā kvalifikācijas posmā K grupā tiksies ar E grupas (Vācija, Izraēla, Kipra un priekškvalifikācijas D grupas uzvarētāja) trim labākajām komandām, aizvadot vēl sešas spēles.
Spēles ir paredzētas 2026.gada septembrī un novembrī, kā arī 2027.gada februārī.
Katras grupas trīs labākās komandas iegūs ceļazīmi uz finālturnīru.
Pēc šā gada Eiropas čempionāta finālturnīra Latvijas vīriešu valstsvienības vadību pārņems spāņu speciālists Sito Alonso, kurš gatavos komandu 2027.gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīram.
Tāpat kā divos iepriekšējos turnīros arī 2027.gadā Pasaules kausa izcīņā piedalīsies 12 Eiropas komandas, kas tiek noskaidrotas vairākās kvalifikācijas kārtās.
Kvalifikācijas pirmajā kārtā piedalīsies 32 komandas, kas tiks sadalītas astoņās grupās, aizvadot divu apļu turnīru.
Pirmajā kārtā dalību bija nodrošinājušas 24 komandas, kuras piedalīsies šā gada Eiropas čempionāta finālturnīrā, bet astoņas kvalifikācijas pirmās kārtas turnīra dalībnieces tiek noskaidrotas pirmskvalifikācijas turnīros augustā.
Pasaules kausa finālturnīrs no 2027.gada 27.augusta līdz 12.septembrim notiks Katarā.
Finālturnīram jau ir kvalificējusies Katara, kas tomēr piedalīsies kvalifikācijas turnīrā. Eiropas komandas cīnīsies par 12 vietām finālturnīrā, Āzijas un Okeānijas komandas - par septiņām vietām, Āfrikas komandas - par piecām un Amerikas vienības - par septiņām vietām.