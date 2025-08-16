Latvijas kadetes cīnās līdz galam, bet zaudē Spānijai Eiropas U-16 čempionātā
Latvijas U-16 sieviešu basketbola izlase sestdien Rumānijā Eiropas U-16 čempionātā piedzīvoja otro neveiksmi.
Otrajā grupas spēlē latvietes ar 48:65 (10:18, 8:20, 17:16, 13:11) zaudēja vienaudzēm no Spānijas.
Latvijas vienībā rezultatīvākās ar astoņiem gūtiem punktiem bija Šarlote Skrebele, Helēna Arāja un Sindija Sondore.
Spānijas komandas uzvaru ar 15 gūtajiem punktiem sekmēja Isabela Ernandesa.
Piektdien Latvijas kadetes ar rezultātu 69:70 zaudēja Slovēnijai, bet Spānija ar 102:38 sagrāva Lielbritāniju.
Turnīra turpinājumā svētdien latvietes plkst.15.30 stāsies pretī Lielbritānijai. Astotdaļfinālā otrdien Latvija spēlēs ar kādu no B grupas komandām (Čehija, Polija, Ungārija un Somija).
Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas basketbolistes noslēdzošajās pārbaudes spēlēs ar 63:46 apspēlēja Vāciju un ar 75:51 guva panākumu pār Zviedriju.
Pirms tam iepriekšējās pārbaudes spēlēs Latvijas U-16 izlase izbraukumā ar 55:47 un 64:63 pārspēja Itāliju, bet Baltijas kausa izcīņā ar 84:26 sagrāva Igauniju, ar 59:41 - Ukrainu, bet ar 64:65 atzina Lietuvas pārākumu.
Galvenajai trenerei Ilzei Osei-Hlebovickai izlasē palīdz treneris Elvis Brokāns un fiziskās sagatavotības treneris Ivars Ikstens.
Latvijas U-16 sieviešu basketbola izlases sastāvs: Enija Brokāne, Kerlīna Balode (abas - Bertānu Valmieras Basketbola skola), Marta Pētersone (Jūrmalas sporta skola), Jeļizaveta Naidjonova (Daugavpils BJSS), Evelīna Sirsniņa ("Ogre"), Patrīcija Tikmere, Estere Krūmiņa (abas - RBS/"Jugla"), Šarlote Skrebele, Sindija Sondore, Adele Priedīte (visas - RBS/"Centrs"), Helēna Paula Arāja (Liepājas SSS), Kristija Joma (RSS "Rīdzene").