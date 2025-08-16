Samoilova/Graudiņa Monreālas "Elite 16" turnīrā iekļūst ceturtdaļfinālā.
Citi sporta veidi
Šodien 20:31
Samoilova un Graudiņa ar pārliecinošu uzvaru pār Austrālijas duetu sasniedz "Elite 16" ceturtdaļfinālu
Latvijas duets Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa sestdien Kanādā pludmales volejbola profesionālās tūres (BPT) Monreālas "Elite 16" turnīrā nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā.
Ar otro numuru izsētās Graudiņa un Samoilova izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā ar 2-0 (21:16, 21:17) pārspēja Austrālijas duetu Elizabete Alkina/Džordžia Džonsone (16.).
Ceturtdaļfinālā Latvijas pludmales volejbolistes spēlēs ar spānietēm Danielu Mendosu un Tanju Moreno (14.).
Latvijas duets pirmajā mačā ar 2-0 (21:8, 21: 13) apspēlēja kvalifikāciju pārvarējušās austrālietes Talikvu Klensiju un Janu Milutinoviču (15.), otrajā ar 2-0 (21:19, 21:15) uzvarēja amerikānietes Jūliju Donlinu un Leksiju Dinabērgu (10.), bet cīņā par pirmo vietu grupā ar 0-2 (12:21, 20:22) zaudēja Vācijas duetam Svenjai Millerei un Sinjai Tilmanai (7.).
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.