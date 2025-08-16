Jonass pēc traumas atgriežas sacensībās, Zviedrijā kvalifikācijā finišē devītais
Latvijas motosportists Pauls Jonass, atgriežoties sacensībās pirmo reizi kopš jūnija sākuma, sestdien pasaules motokrosa čempionāta 16.posma Zviedrijas "Grand Prix" kvalifikācijā MXGP klasē finišēja devītais.
Jūnija sākumā MXGP posmā Jonass kritienā guva atslēgas kaula un lāpstiņas lūzumu. "Kawasaki" vienības pārstāvis aizvadīja pirmās sacensības kopš gūtā savainojuma un kvalifikācijā pirmo daļu brauciena bija desmitais, taču tad pakāpās uz devīto pozīciju, nosargājot to līdz finišam.
Vēl Uldis Freibergs ierindojās 29.pozīcijā 30 motosportistu konkurencē.
Kvalifikācijā uzvaru izcīnīja pasaules čempionāta kopvērtējuma līderis francūzis Romēns Fevrs, kuram otrajā vietā sekoja nīderlandietis Džefrijs Herlingss, bet labāko trijnieku noslēdza slovēnis Tims Gajsers.
Fevrs ar 744 punktiem ir arī kopvērtējuma līderis, bet nepilnu sezonu startējušais Jonass ar 164 punktiem ir 18.vietā.
Tikmēr MX2 klases kvalifikācijā Kārlis Alberts Reišulis finišēja 11.vietā, kamēr uzvaru svinēja francūzis Tibo Benistāns.
Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 15 posmiem līderis ar 713 punktiem ir vācietis Zimons Lengenfelders. Reišulis ar 274 punktiem atrodas 12.vietā.
Svētdien tiks aizvadīti abi braucieni gan MXGP, gan MX2 klasēs.