Godina Latvijas Jaunatnes basketbola līgas izcilniekus
Šodien plkst. 13 "Xiaomi arēnā" norisinājās svinīgā ceremonija, kurā "Swedbank" un Latvijas Jaunatnes basketbola līga (LJBL) godināja jauniešus, kuri izcēlušies ...
FOTO: Swedbank izcilnieku ceremonijā godina jauniešus, kas veiksmīgi apvienojuši sportu un mācības
Šodien plkst. 13 "Xiaomi arēnā" norisinājās svinīgā ceremonija, kurā "Swedbank" un Latvijas Jaunatnes basketbola līga (LJBL) godināja jauniešus, kuri izcēlušies ar sasniegumiem gan basketbolā, gan mācībās.
Pasākuma mērķis bija izcelt daudzpusīgus jauniešus līderus un uzsvērt, ka līdzsvars starp sportu un izglītību ir būtisks ceļš uz pilnvērtīgu attīstību.
Šogad pasākumā tika īpaši izcelti tie jaunie basketbolisti, kas veiksmīgi apvienojuši sportu ar izglītību, mācoties tā, ka viņu liecībā nav zemākas atzīmes par 7. Šis gads ir bijis īpašs, jo esam sasnieguši jaunu rekordu — teju 470 jaunieši, kamēr pagājušajā gadā šādus sasniegumus varēja lepoties tikai 346 jaunieši.
“Pozitīvi, ka ar katru gadu šādu jauniešu skaits pieaug, un ir sajūta, ka viņi tiešām cenšas kļūt arvien labāki,” pauž organizatori.
Ceremonijā piedalījās Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis, "Swedbank" valdes priekšsēdētājs Lauris Mencis, kā arī vairāk nekā 400 LJBL izcilnieku.
Jau iepriekš ziņots, ka "Swedbank" kļuva par Latvijas Jaunatnes basketbola līgas (LJBL) ģenerālsponsoru un Latvijas jauniešu basketbola izlašu atbalstītāju.