Latvijas pludmales volejbolisti Fokerots un Bulgačs iekļūst Eiropas U-22 čempionāta ceturtdaļfinālā
Latvijas duets Kristians Fokerots un Olivers Bulgačs sestdien Austrijā Eiropas U-22 čempionātā pludmales volejbolā iekļuva ceturtdaļfinālā.
Ar trešo numuru izsētais Latvijas pāris Fokerots/Bulgačs, kuri izslēgšanas spēles sāka no otrās kārtas, astotdaļfinālā ar 2-1 (22:24, 21:16, 15:5) apspēlēja Šveices duetu Liks Flikīgers/Tims Amrains (16.).
Ceturtdaļfinālā Latvijas pludmales volejbolisti spēkosies ar poļiem Aleksandru Čahorovski un Filipu Lejavu (11.).
Astotdaļfinālu sasniedza arī otrs Latvijas duets Matīss Šalkovskis/Kārlis Jaundžeikars (25.), kuri pirmajā kārtā ar 2-1 (27:25, 18:21, 15:12) uzvarēja čehus Kristofu Janu Olivu un Tomāšu Červu (7.).
Astotdaļfinālā latvieši spēkosies ar dāņiem Kristiānu Andersenu un Hjalmeru Madsenu (21.).
Jau ziņots, ka Līva Ēbere/Deniela Konstantinova astotdaļfinālā ar 0-2 (18:21, 15:21) piekāpās turnīra favorītēm austrietēm Lilli Hohenauerei/Lijai Bergerei un turnīru noslēdza dalītā devītajā vietā, bet Paula Krieva/Aurēlija Kotāne nepārvarēja izslēgšanas spēļu pirmo kārtu.
Eiropas U-22 čempionāts Austrijas pilsētā Bādenē noslēgsies svētdien.