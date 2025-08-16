Ēberei/Konstantinovai noslēdzas cīņa Eiropas U-22 čempionātā pludmales volejbolā
Latvijas duets Līva Ēbere/Deniela Konstantinova sestdien Austrijā notiekošajā Eiropas U-22 čempionāta pludmales volejbolā sacensību astotdaļfinālā ar 0-2 (18:21, 15:21) piekāpās turnīra favorītēm austrietēm Lilli Hohenauerei/Lijai Bergerei.
Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā Ēbere/Konstantinova ar 2-0 (21:11, 21:16) pārspēja otru Latvijas pāri Paula Krieva/Aurēlija Kotāne (29.). Apakšgrupā Ēbere/Konstantinova ar 1-2 (21:15, 10:21, 14:16) piekāpās Polijas duetam Jūlija Kjelaka un Natālija Okla, kuras izliktas ar 30.numuru, ar 2-0 (21:12, 21:7) pārliecinoši uzvarēja serbietes Adrianu Džurovu/Milicu Balaču (19.) un ar 2-1 (20:22, 21:17, 15:7) pārspēja ungārietes Žofiju Vašvari/Stefāniju Floru Kunu (14.).
Tikmēr Krieva/Kotāne ar 0-2 (16:21, 15:21) zaudēja ar ceturto numuru izsētajām spānietēm Martai Karro Markesai de Akunjai un Sofijai Isuskisai, otrajā cīņā ar 0-2 (15:21, 15:21) piekāpās Sārai Sinsalo/Esterei Hirvonenai (13.) no Somijas un trešajā mačā ar 2-1 (21:14, 12:21, 15:11) guva panākumu pār Turcijas duetu Dagu Okalai/Su Šimdimu (20.).
Vīriešu turnīrā abi Latvijas dueti Matīss Šalkovskis/Kārlis Jaundžeikars un Kristians Fokerots/Olivers Bulgačs iekļuvuši astotdaļfinālā.
Eiropas U-22 čempionāts Austrijas pilsētā Bādenē noslēgsies svētdien.