Latvijas Tenisa federācija paliek bez vadības - Gulbis un Mellups atkāpjas no amatiem
Latvijas Tenisa savienības (LTS) prezidents Ernests Gulbis un ģenerālsekretārs Jānis Mellups piektdien atkāpās no amatiem federācijā, liecina LTS publicētie paziņojumi.
Gulbis un Mellups plāno savu darbu ieguldīt Baltijā lielākās tenisa akadēmijas izveidē, strādājot ar jauniešiem.
Piektdien LTS valdes sēdē par tās pagaidu priekšsēdētāju vienbalsīgi tika apstiprināts Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) Neiroķirurģijas klīnikas vadītājs Egils Valeinis, savukārt ģenerālsekretāra amatā iecelts LTS tiesnesis Ivans Kuzovenkovs. Viņi savus pienākumus pildīs līdz LTS ārkārtas kongresam.
Bijušais ATP ranga desmitais numurs Gulbis LTS prezidenta amatā tika ievēlēts 2022. gada septembrī. Tā gada aprīlī veiktie grozījumi Sporta likumā liedz Latvijas sporta federāciju valdēs amatu ieņemt bijušajiem Valsts drošības komitejas (VDK) darbiniekiem vai ziņotājiem, tādējādi Jurim Savickim amats LTS ir bija jāatstāj. Pretējā gadījumā federācijai varēja atņemt atzītās federācijas statusu un valsts finansējumu.