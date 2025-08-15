Fokerots/Bulgačs un Ēbere/Konstantinova svin otrās uzvaras U-22 Eiropas čempionātā pludmales volejbolā
Piektdien, 15. augustā, otrās uzvaras U-22 Eiropas čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja Kristians Fokerots ar Oliveru Bulgaču, kā arī Līva Ēbere ar Denielu Konstantinovu. Izslēgšanas spēles nodrošināja Paula Krieva ar Aurēliju Kotāni.
Latvijas pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Olivers Bulgačs piektdien Austrijā svinēja otro uzvaru Eiropas U-22 čempionāta spēlēs, bet Matīss Šalkovskis/Kārlis Jaundžeikars cieta otro zaudējumu.
Ar trešo numuru izsētais Latvijas pāris C grupas otrajā spēlē ar 2-0 (21:11, 21:15) pieveica slovākus Dominiku Jančoku un Denisu Lapošu (19.). Pirmajā spēlē ceturtdien latvieši ar 2-0 (21:9, 21:9) pieveica sacensību 30. numurus Evanu Ramziju un Koulu Tērnbulu no Skotijas. Grupas pēdējā cīņā piektdien Fokerots/Bulgačs tiksies ar ungāriem Boldižāru Borbēliju un Lukasu Nīmeieru, kuri ir izsēti ar 14.numuru.
H grupā ar 25. numuru turnīrā izsētais duets Šalkovskis/Jaundžeikars piektdien ar 1-2 (21:15, 15:21, 9:15) piekāpās nīderlandiešiem Tomam Sonnevillem un Kvintenam Grūnevoldam (9.). Piektdien grupas pēdējā cīņā latvieši tiksies ar Kosovas pāri Brentims Bitiki/Plators Fetahu (24.). Pirmajā mačā ceturtdien latvieši ar 1-2 (21:19, 20:22, 12;15) zaudēja ar astoto numuru izsētajiem vāciešiem Juliānam Hikelam un Kallem Pīperam.
Latvijas pludmales volejbolistes Līva Ēbere/Deniela Konstantinova piektdien Austrijā Eiropas U-22 čempionātā tika pie otrā panākuma. Ar trešo numuru izsētās Ēbere/Konstantinova C grupas noslēdzošajā mačā ar 2-1 (20:22, 21:17, 15:7) pārspēja ungārietes Žofiju Vašvari/Stefāniju Floru Kunu (14.). Latvijas duets C grupā ieņēma otro vietu un nodrošināja vietu izslēgšanas cīņās.
Ceturtdien pirmajās grupas spēlēs latvietes ar 1-2 (21:15, 10:21, 14:16) piekāpās Polijas duetam Jūlija Kjelaka un Natālija Okla, kuras izliktas ar 30.numuru, un ar 2-0 (21:12, 21:7) pārliecinoši uzvarēja serbietes Adrianu Džurovu/Milicu Balaču (19.).
Otrs Latvijas pāris Paula Krieva/Aurēlija Kotāne (29.) piektdien noslēdzošajā grupas cīņā ar 2-1 (21:14, 12:21, 15:11) guva panākumu pār Turcijas duetu Dagu Okalai/Su Šimdimu (20.), tiekot pie pirmās uzvaras apkašgrupā.
Krieva/Kotāne ceturtdien D grupas pirmajā spēlē ar 0-2 (16:21, 15:21) zaudēja ar ceturto numuru izsētajām spānietēm Martai Karro Markesai de Akunjai un Sofijai Isuskisai, otrajā cīņā ar 0-2 (15:21, 15:21) piekāpās Sārai Sinsalo/Esterei Hirvonenai (13.) no Somijas. Latvijas pludmales volejbolistes ar bilanci 1-2 apakšgrupā ierindojās trešajā pozīcijā, arī sasniedzot izslēgšanas spēles.
Eiropas U-22 čempionāts Austrijas pilsētā Bādenē noslēgsies svētdien.L