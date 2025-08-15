Pārdošanā nonākušas individuālās biļetes uz Latvijas futbola izlases spēlēm pret Angliju, Serbiju un Andoru
Pārdošanā nonākušas individuālās biļetes uz Latvijas nacionālās futbola izlases mājas spēlēm 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā pret Angliju, Serbiju un Andoru.
Visi mači notiks "BTA Daugavas" stadionā Rīgā. Iepriekš biļetes uz šīm spēlēm tika tirgotas abonementa formā. Individuālo biļešu tirgošanas posmā pārdošanā nonākušas abonementu tirdzniecības posmā neizpirktās sēdvietas.
Futbola dzimtenes Anglijas zvaigznes "BTA Daugavas" stadionā viesosies 14. oktobrī. Vēl pirms tam 6. septembrī uz stadiona zāliena kāps vēl viena komanda, pret kuru līdz šim ciklam Latvijas izlase nebija spēlējusi – Eiropas futbola zvaigznēm bagātā Serbijas izlase. Savukārt 11. oktobrī – dažas dienas pirms vēsturiskā mača pret angļiem – "BTA Daugavas" stadionā viesosies allaž sīkstā Andoras izlase, kuru agrākos gados esam labi iepazinuši un pret kuru cīņa vienmēr ir sarežģīta.
Biļešu tirdzniecībā atlaides ir paredzētas bērniem, skolēniem, studentiem un pensionāriem. Bērni līdz septiņu gadu vecumam (ieskaitot), neaizņemot atsevišķu sēdvietu, vecāku pavadībā spēli var apmeklēt bez atsevišķas biļetes. Savukārt personām ar invaliditāti ratiņkrēslā un pavadonim ieeja tiek nodrošināta bez maksas, iepriekš sazinoties ar Latvijas Futbola federāciju.
Plašāka informācija par biļešu iegādi, atlaidēm un noteikumiem pieejama biļešu tirdzniecības aprakstos.
Latvijas izlase Pasaules kausa kvalifikācijā spēlē vienā apakšgrupā ar Angliju, Albāniju, Serbiju un Andoru. Grupas uzvarētāja kvalificēsies finālturnīram, kurā pirmoreiz būs 48 komandas un 16 no Eiropas. Vēl četras ceļazīmes tiks sadalītas 2026. gada martā Play-off stadijā, kurā varēs iekļūt, apakšgrupā izcīnot otro vietu.
Kā zināms, 2026. gada FIFA Pasaules kausa finālturnīrs notiks trīs valstīs Ziemeļamerikā: ASV, Kanādā un Meksikā.