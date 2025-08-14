Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa izsētas ar otro numuru.
Samoilova/Graudiņa Monreālas "Elite 16" turnīru sāk ar pārliecinošu uzvaru
Latvijas duets Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa ceturtdien Kanādā notiekošo pludmales volejbola profesionālās tūres (BPT) Monreālas "Elite 16" turnīru sāka ar uzvaru, B grupas pirmajā mačā ar 2-0 (21:8, 21: 13) pārspējot austrālietes Talikvu Klensiju un Janu Milutinoviču (15.).
Ceturtdien (22) latvietes vēl stāsies pretī amerikānietēm Jūlijai Donlinai un Leksijai Dinabērgai (10.), bet piektdien spēlēs ar Vācijas duetu Svenju Milleri un Sinju Tilmani (7.). Lai iekļūtu izslēgšanas spēlēs, apakšgrupā jāiekļūst labāko trijniekā. Grupas uzvarētāja uzreiz nodrošinās vietu otrajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvējas cīnīsies "play-off" pirmajā kārtā. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.