Latvijas un Lietuvas izlašu basketbola spēle sasniegs apmeklētības rekordu
14. augusta mačs "Xiaomi Arena" starp Latvijas un Lietuvas basketbola izlasēm kļūs par apmeklētāko arēnā, ziņo Latvijas Basketbola savienība.
To klātienē raudzīs 11,458 tūkstoši fanu. Iepriekš kuplākais fanu skaits "Xiaomi Arena" satilpa 2022. gada 25. augustā, kad 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijas cīņu starp Latviju un Turciju klātienē noraudzījās 11,315 tūkstoši. Vēl virs 11 tūkstošiem klātienē basketbola spēles apmeklējuši Latvijas un Grieķijas, kā arī Latvijas un Lielbritānijas dueļus.
JAUNS APMEKLĒTĪBAS REKORDS! 🔥💪— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 14, 2025
Šīs dienas spēle 🇱🇻 Latvija – Lietuva 🇱🇹 būs apmeklētākais basketbola mačs arēnā. 🏀
Arēnā notiekošo pasākumu ziņā šis ierindosies apmeklētāko trijniekā. Pirmajā vietā ir Robija Viljamsa koncerts 2023. gada 9. martā, kuru klātienē noraudzījās 12,815 tūkstoši. Tikmēr otrajā vietā ir repera "50Cent" koncerts 2023. gada 9. oktobrī. To klātienē baudīt devās 11,571 tūkstoši fanu.
Bez spēles pret Lietuvu pirms 2025. gada Eiropas čempionāta Latvijai savu skatītāju priekšā gaidāma vēl viena cīņa - 16. augustā pret Slovēniju. 20. un 21. augustā Latvija sagatavošanās posmu noslēgs Atēnās pret Grieķiju un Itāliju.
Latvijas vīriešu basketbola izlasei šis kļūs par otro pārbaudes maču un pirmo savu skatītāju priekšā. Pirmajā 9. augustā ar 75:91 Triestē tika atzīts Itālijas pārākums. Lietuvieši aizvadīs jau ceturto maču, un līdz šim visos trijos svinējusi panākumus - 89:68 pret Igauniju, 91:70 pret Turciju un 77:54 pret Gruziju.
Spēles pret Lietuvu tiek uztvertas kā Baltijas derbijs. Komandas savstarpēji tikušās vairākkārtīgi. Oficiālā turnīrā komandas pēdējo maču aizvadīja 2023. gada Pasaules kausā cīņā par piekto vietu, kad latvieši bija krietni motivētāki un precīzāki - 98:63. Interesanti, ka pastāv iespēja Baltijas derbijam arī Eiropas čempionātā - ieņemot noteiktas vietas grupā Latvija un Lietuva var jau tikties astotdaļfinālā.