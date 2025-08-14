NBA apstiprina Kristapa Porziņģa bijušās komandas pārdošanas darījumu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) valde trešdien atļāva veikt darījumu, ar kuru par jauno Bostonas "Celtics" īpašnieku kļūs Bils Čisholms un viņā vadītā investīciju kompānija "Symphony Technology Group", vēsta līga.
Jau ziņots, ka pirms pieciem mēnešiem Čisholms vienojās par kluba pirkšanu no "Boston Basketball Partners", kuru vada Viks Grosbeks, par tobrīd rekordsummu ASV sportā 6,1 miljardiem dolāru (tobrīd 5,6 miljardi eiro). Jūnijā šo rekordu pārspēja Marks Volters, kurš par 10 miljardiem ASV dolāru piekrita pirkt no Basu ģimenes NBA klubu Losandželosas "Lakers".
Čisholms šobrīd darījumā iegūs vismaz 51% no "Celtics" akcijām, bet līdz 2028. gadam klubu pārņems pilnībā un tad kopējā summa sasniegs 7,3 miljardus ASV dolāru (6,23 miljardi eiro). Paredzams, ka Viks Grosbeks, kura ģimene līdz šim vadīja īpašnieku grupu, paliks "Celtics" vadītāja amatā līdz 2027./2028. gada sezonas beigām. Grosbeka grupa "Celtics" par 360 miljoniem dolāru (332 miljoni eiro) iegādājās 2002 .gadā.
"Celtics" ir titulētākā NBA komanda - tā čēmpionātā uzvarējusi 18 reizes. Pēdējo titulu bostonieši ieguva 2024. gadā, kad vienības sastāvā bija arī latvietis Kristaps Porziņģis. Viņu finanšu taupības nolūkos šovasar komanda aizmainīja uz Atlantas "Hawks".