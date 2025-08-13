Latvijas parasportisti Nikiforova un Alliks ratiņtenisa turnīrā Lietuvā sasniedz pusfinālus
Latvijas parasportisti Diana Nikiforova un Fricis Gustavs Alliks ceturtdien Viļņā sasniedza ratiņtenisa turnīra "Lithuanian Open" pusfinālus.
Nikiforova, kura Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) ratiņtenisa rangā ieņem 43.vietu, turnīra pirmajā spēlē ar 3-6, 6-2, 6-0 pārspēja Izraēlas ratiņtenisisti Širanu Madaru. Pusfinālā Nikiforova tiksies ar turnīra pirmo raketi vācieti Katarīnu Krīgeri (ITF 34.), kura savulaik rangā bija sasniegusi sesto vietu.
"Quad" divīzijā Alliks (ITF 76.) pirmajā mačā pārspēja Diānu Kraukli (ITF 103.) un pusfinālā tiksies ar otro numuru britu Oliveru Koksu (ITF 27.).
Vēl Ervīns Kapa (ITF 424.) pirmajā kārtā ar 6-3, 6-4 uzveica zviedru Fēliksu Mīrenu (ITF 289.), bet otrajā ar 0-6, 2-6 zaudēja turnīra piektajam numuram austrietim Maksimiliānam Tauheram (ITF 64.), kurš ir junioru ranga līderis. Tomass Jēkabsons (ITF 298.) pirmajā kārtā ar 4-6, 6-7 (3:7) piekāpās japānim Asahi Miuram (ITF 352.) un spēlēs gandarījuma turnīrā.