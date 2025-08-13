Uz basketbola izlasi neizsaukts Anžejs Pasečņiks karjeru turpinās Taivānā
Anžejs Pasečņiks pārceļas uz eksotiskāku līgu.
Latvijas basketbolists Anžejs Pasečņiks nākamajā sezonā spēlēs Taivānas augstākās līgas (TPBL) klubā Hsinču "Lioneers", trešdien pavēstīja viņa jaunā vienība.

Pagājušajā sezonā 29 gadus vecais centrs spēlēja Turcijas superlīgas klubā Bursas "Tofas", kura rindās čempionātā izcēlās ar vidēji 7,5 punktiem un 3,7 izcīnītām bumbām zem groziem, bet FIBA Eiropas kausā viņam mačā vidēji 6,6 punkti un 2,7 atlēkušās bumbas.

Karjeru Pasečņiks uzsāka "VEF Rīga", bet 2015. gadā pārcēlās uz Spānijas komandu "Gran Canaria". 2017. gadā latviešu centru ar kopējo 25. numuru Nacionālās basketbola asociācijas draftā izvēlējās Orlado "Magic", kuras rindās viņš gan nespēlēja, bet 2019./2020. gada sezonā viņš aizvadīja 27 spēles Vašingtonas "Wizards" rindās, vienu maču nospēlējot arī nākamajā sezonā. Karjeras turpinājumā Pasečņiks spēlēja spāņu Seviljas "Real Betis" un "Palencia", franču "Metropolitans 92" un "Bursas".

Latvijas izlasē kopš 2016. gada spēlējušais centrs šovasar netika iekļauts valstsvienības kandidātu sarakstā dalībai Eiropas čēmpionātā. Pasečņika jaunā komanda pagājušajā sezonā Taivānas čempionātā palika pēdējā septiņu komandu konkurencē ar bilanci 12-24. Jaunā sezona startēs oktobra vidū.

Pasečņiks kļuvis par otro latvieti, kurš būs spēlējis Taivānas čempionātā. Iepriekš īsu brīdi Taivānā savas prasmes atrādīja centrs Kaspars Bērziņš. Šajā starpsezonā vairāki latviešu basketbolisti izvēlējušies savas nākamās darbavietas neordināros galamērķos - Krišs Helmanis un Toms Leimanis šobrīd spēlē Meksikā, bet Rolands Freimanis pārcēlies uz Kataru. 

