Čempionu līgas uzvarētāja Parīzes "Saint-Germain" vairs nerēķinās ar itāļu vārtsargu, kas par to ir dziļi vīlies
Šovasar drāma apvij Čempionu līgas uzvarētāju Parīzes "Saint-Germain", kuras galvenais treneris Luiss Enrike lēmis mainīt pamatvārtsargu. Šokēts par šādu soli ir līdzšinējais vārtsargs Džanluidži Donnarumma, kuram tagad jāmeklē jauns klubs.
Francijas futbola flagmanis Parīzes "Saint-Germain" pirms šīs sezonas lēmusi vairs nerēķināties ar līdzšinējo pirmo numuru vārtos, itāli Džanluidži Donnarummu. Viņš nav iekļauts komandas sastāvā uz 13. augustā plānoto UEFA Superkausa spēli pret "Tottenham Hotspur".
26 gadus vecais vārtsargs Parīzes "Saint-Germain" spēlējis kopš 2021. gada, kad uz klubu pārcēlās no Itālijas vienības "Milan". Šajā starpsezonā PSG parakstīja 23 gadus veco francūzi Lūkasu Ševaljē, kas ir arī plānots kā Donnarummas aizstājējs. Ar francūzi tika parakstīts piecu gadu līgums.
Lēmumu par Donnarummu pieņēmis galvenais treneris Luiss Enrike, kurš jau iepriekš PSG galvgalī izcēlies ar drosmīgām izšķiršanām. Tās gan nesušas rezultātu, jo 2024./2025. gada sezonu klubs noslēdza ar pirmo triumfu UEFA Čempionu līgā. "Klubs atbalsta manu lēmumu. Džanluidži situācijā mēs meklēsim kādu risinājumu. Šis tiešām bija grūts lēmums. Donnarumma ir viens no pasaulē labākajiem vārtsargiem un vēl labāks cilvēks. Tomēr mēs lūkojamies pēc cita profila vārtsarga."
Pats vārtsargs par šo lēmumu bijis šokēts. Viņu ar PSG vēl saista viena gada līgums, taču visdrīzāk jau līdz transfēra perioda beigām, kas ir līdz šī mēneša noslēgumam, viņš varētu pārcelties uz citu klubu. "Diemžēl kāds ir izlēmis, ka vairs nevaru turpināt spēlēt šajā klubā. Esmu par to dziļi vīlies. Ceru, ka man vēl būs iespēja pateikties mājas stadionā PSG faniem. Ja tas nenotiks, tad vēlos, lai ziniet, ka jūsu atbalsts man ir nozīmējis daudz. Spēlēt šajā klubā ir bijis liels gods," sociālajā tīklā "Instagram" rakstīja vārtsargs.
Vilšanos par šādu soli pauda arī Donnarummas aģents Enzo Rajola. "Džanluidži bija gatavs samazināt savu atalgojumu, lai paliktu klubā, taču viņi pēdējā brīdī atkal mainīja noteikumus. Šo jautājumu izskatīsim arī ar saviem juristiem," futbolista aģents neizslēdza pat tiesvedību. "Šobrīd izskatīsim, kā situāciju atrisināt. Varbūt Premjerlīgā būs klubi, kas varēs samaksāt, ko PSG prasa." Cik ziņots, tad sākotnēji klubs par Donnarummu vēlas saņemt 50 miljonu eiro vērtu transfēru, kas uzskatāms par ļoti apjomīgu.
Kā divas galvenās pretendentes tiek minētas Mančestras "United" un "City". "United" nav pārliecinājis Andrē Onanā sniegums, kamēr "City" sastāvā neskaidra nākotne ir brazīlietim Edersonam, par kuru interesi izrāda Turcijas klubs "Galatasaray".
Kopā ar Parīzes klubu Donnarumma kļuvis par četrkārtējo Francijas līgas čempionu un divkārtējo kausa ieguvēju. Tāpat viņš palīdzēja vienībai uzvarēt UEFA Čempionu līgā. Ar Itālijas izlasi Donnarumma 2021. gadā kļuva par Eiropas čempionu.