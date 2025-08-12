Latvijas telpu futbola čempionātā vairs nespēlēs vicečempione RFS
Nākamajā sezonā "Optibet" telpu futbola virslīgas čempionātā nepiedalīsies pēdējo trīs gadu vicečempione RFS, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).
Kā ziņo LFF, tad pagājušās sezonas Latvijas kausa ieguvēja RFS nav pieteikusies licencēšanas procesam. Tāpat no iespējas startēt virslīgā atteikusies "Ludza", bet šī kluba vietu ieņems 1. līgas vicečempioni "Beitar Riga". Kā norāda LFF, tad vairāki RFS komandas pašmāju spēlētāji dosies leģionāru gaitās.
Ņemot vērā nākamā gada sākumā Rīgā paredzēto Eiropas čempionāta finālturnīru, virslīgas kalendārā paredzēti vairāki pārtraukumi valstsvienības pārbaudes spēlēm, gatavojoties atbildīgajam startam savu līdzjutēju priekšā.
Latvijas čempionāta pirmās spēles paredzētas septembra vidū, pēc kā sekos Latvijas izlases treniņnometne un pārbaudes mači. Komandas virslīgā aizvadīs divu apļu turnīru, kam sekos izslēgšanas spēles. Ceturtdaļfināla, pusfināla un bronzas medaļu sērijas ritēs līdz divām uzvarām, bet fināls - līdz trīs panākumiem.
Pēdējo trīs gadu čempione "Riga" finālsērijā pārspēja RFS ar 4-2.