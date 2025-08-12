Rolands Freimanis pārcelsies uz bagāto Kataru, "Ventspilī" paliks latviešu aizsargs
Latvijas basketbolists Rolands Freimanis karjeru turpinās Kataras komandā "Al-Rayyan", vēsta basketbolistu pārstāvošais aģents. Tikmēr BK "Ventspils" paziņojusi, ka tās rindās turpinās spēlēt Renārs Birkāns.
Pagājušo sezonu Freimanis sāka Turcijas pēc spēka otrajā līgā, bet februārī atgriezās Latvijā un pievienojās "Rīgas zeļļiem", kopā ar Rīgas komandu izcīnot Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) sudraba godalgas un Latvijas Basketbola līgas (LBL) bronzu.
37 gadus vecais basketbolists LIBL 11 spēlēs vidēji izcēlās ar 11,6 gūtajiem punktiem un 4,8 atlēkušajām bumbām, bet septiņos LBL mačos viņš caurmērā guva 15,9 punktus un iekrāja 4,4 bumbas zem groziem.
Pirms atgriešanās "Gaziantep", kuru viņš pārstāvēja arī 2017./2018. gada sezonā, Freimanis vienu sezonu pavadīja arī Polijas klubā Sopotas "Trefl". Karjeras laikā viņš pārstāvējis arī klubus Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Krievijā, Ukrainā, Itālijā un Spānijā. "Al-Rayyan", kas 18 reizes kļuvusi par Kataras čempioni, pagājušajā sezonā pamatturnīru noslēdza pirmajā vietā, bet izslēgšanas spēlēs piedzīvoja zaudējumu finālā.
Komplektāciju nākamajai sezonai sākusi veikt Latvijas basketbola komanda "Ventspils". Tās rindās nākamsezon spēlēs Renārs Birkāns, pirmdien paziņoja Ventspils komanda. Birkāns pievienojās "Ventspilij" 2023. gada vasarā, bet pirms pagājušās sezonas viņš iedzīvojās savainojumā, kas lika izlaist visu sezonu. Viņš ir otrais paziņotais spēlētājs uz nākamo sezonu aiz Edvarda Mežuļa.
2023./2024. gada sezonā "Ventspils" rindās Birkāns Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) 37 spēlēs vidēji izcēlās ar 7,1 punktu un 4,2 rezultatīvām piespēlēm, bet Latvijas Basketbola līgā (LBL) viņš septiņās cīņās caurmērā guva 10,9 punktus un iekrāja trīs atlēkušās bumbas un 2,9 rezultatīvas piespēles.
Pirms pievienošanās Ventspils komandai Birkāns trīs sezonas pavadīja "Liepājā". Aizvadītajā sezonā ventspilnieki LIBL regulāro sezonu noslēdza astotajā vietā, bet izslēgšanas spēlēs nepārvarēja ceturtdaļfinālu. LBL Ventspils komanda sasniedza tika līdz finālam, kurā ar 0-4 piekāpās "VEF Rīga", kuriem zaudēja arī Latvijas kausa izcīņas finālā.