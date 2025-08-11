Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis.
Basketbols
Šodien 21:44
Porziņģa jaunā komanda “Hawks” gatavojas startam NBA sezonā
Latvijas basketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Atlantas "Hawks" pirms jaunās sezonas aizvadīs četras pārbaudes spēles, pirmdien paziņoja Atlantas komanda.
Vispirms "Hawks" aizvadīs divas spēles izbraukumā, 6. oktobrī viesojoties pie Hjūstonas "Rockets" un 11. oktobrī - pie Memfisas "Grizzlies". Pēc tam Altantas komandai paredzētas divas cīņas savā laukumā - 13. oktobrī ar Maiami "Heat" un 16. oktobrī ar "Rockets".
Atlantas komanda jauno sezonu sāks nedēļu pēc pēdējās pārbaudes spēles, savā laukumā uzņemot Bruklinas "Nets".
Jau ziņots, ka jūnija beigās Porziņģis no Bostonas "Celtics" tika aizmainīts uz "Hawks" vienību.
Pagājušajā sezonā "Hawks" pamatturnīrā ieņēma astoto vietu Austrumu konferencē, bet zaudēja abos "play-in" mačos un izslēgšanas turnīram nekvalificējās.