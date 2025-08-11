Blūms un Ermane-Marčenko kļūst par Latvijas čempioniem MTB maratonā
Mārtiņš Blūms un Evelīna Ermane-Marčenko svētdien Smiltenē uzvarēja "Latvijas valsts mežu" (LVM) kalnu riteņbraukšanas (MTB) maratona un "gravel" sezonas piektajā posmā izcīnīja Latvijas čempiontitulus MTB maratonā, vēsta sacensību organizētāji.
Sportisti sacentās 70 kilometru distancē, kas bija sadalīta divos apļos, pirmajā veicot 36 kilometrus un otrajā - vēl 34 kilometrus. Vīriešu konkurencē Blūms pēc pirmā apļa brauca kopā ar četriem Igaunijas sportistiem, apsteidzot sekotāju grupu par vairāk nekā minūti. Otrajā aplī Blūms atrāvās no konkurentiem un finišu sasniedza vienatnē, veicot distanci divās stundās 15 minūtēs un 55 sekundēs. Blūmam tā bija jau trešā zelta godalga šosezon Latvijas čempionātos, kamēr pie sudraba tika Rainers Zviedris.
Sieviešu konkurencē vadībā bija Igaunijas sportistes, kamēr par Latvijas čempiontitulu cīnījās Katrīna Jaunslaviete-Kipure un Ermane-Marčenko, kura pēc pirmā apļa atpalika no konkurentes vairāk nekā minūti. Otrajā aplī Ermanei-Marčenko, sadarbojoties ar vienu no igaunietēm, izdevās apsteigt Jaunslavieti-Kipuri un tikt pie Latvijas čempiones titula.
Latvijas MTB maratona sezonas noslēgums gaidāms 21. septembrī Ogrē.