2024./2025. gada sezonā otro gadu pēc kārtas par Nacionālās hokeja līgas (NHL) čempioniem kļuva Floridas "Panthers" komanda, kuras rindās spēlē Uvis Balinskis.
Hokejs
Šodien 08:24
Mārupes Ledus hallē būs apskatāms prestižais Stenlija kauss
Pirmdien, 11. augustā, no plkst.10.30 līdz 13.00 pie Mārupes Ledus halles būs apskatāms Stenlija kauss, ko atvedis Nacionālās hokeja līgas Floridas "Panthers" aizsargs Uvis Jānis Balinskis.
Balinskis un "Panthers" otro gadu pēc kārtas izcīnījuši Stenlija kausu, un, kā ierasts, katram no čempionkomandas spēlētājiem tiek dota iespēja kausu atvest uz jebkuru vietu pēc savas izvēles. Šoreiz trofeju varēs apskatīt Mārupes novadā, kurā savas sportiskās gaitas sākuši vairāki hokejisti un profesionāli treneri.
Pasākumā piedalīsies un apmeklētājus uzrunās hokejists Balinskis, Mārupes novada pašvaldības domes un Latvijas Hokeja federācijas vadība. Pasākuma norises vietā tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi, kā arī transportlīdzekļu plūsmu šajā laikā regulēs Mārupes novada pašvaldības policija.