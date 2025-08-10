Latvijas volejbolistes, neskatoties uz zaudējumu, nodrošina vietu Eiropas čempionāta finālturnīrā
Latvijas sieviešu volejbola izlase svētdien Melnkalnē piedzīvoja zaudējumu pēdējā kvalifikācijas spēlē, taču tāpat nodrošināja vietu 2026. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā.
Latvijas volejbolistes ar 1-3 (25:20, 20:25, 23:25, 19:25) piekāpās Melnkalnei. Marta Kamēlija Levinska ar 19 punktiem bija rezultatīvākā, Paula Nikola Ņečiporuka pievienoja 15 punktus, bet vēl deviņus punktus pievienoja Anija Jurdža. Melnkalnes uzvaru ar 26 punktiem sekmēja Nikoleta Peroviča.
Latvijas volejbolistes D grupā ieņēma otro vietu ar sešiem punktiem četrās cīņās, bet pirmo vietu ar desmit punktiem saglabāja Melnkalne, kura jau garantējusi vietu finālturnīrā. Bosnija un Hercegovina kvalifikāciju noslēdza ar diviem punktiem.
Finālturnīrā iekļuva septiņu kvalifikācijas grupu uzvarētājas un piecas labākās otro vietu īpašnieces, starp kurām Latvija ierindojās ceturtajā pozīcijā, sasniedzot Eiropas čempionāta finālturnīru.
Pagājušā gada vasarā pirmajā riņķī Latvijas izlase savā laukumā pārspēja Melnkalni ar 3-2 (26:24, 25:19, 24:26, 23:25, 15:9), bet mačā ar Bosnijas un Hercegovinas izlasi latvietēm tāpat kā Melnkalnei tika piešķirta tehniskā uzvara ar 3-0 (25:0, 25:0, 25:0).
Pirms nedēļas Rīgā Latvijas izlase bosnietēm piekāpās ar 2-3 (25:23, 19:25, 25:23, 24:26, 13:15), bet Melnkalne trešdien viesos ar 3-0 (26:24, 25:16, 26:24) pieveica Bosnijas komandu, nodrošinot vietu finālturnīrā.
Gatavojoties atlases turnīra spēlēm, Latvijas izlase izcīnīja otro vietu Eiropas Sudraba līgas sacensībās, bet pārbaudes spēlēs Rīgā ar 3-1 (25:21, 25:21, 23:25, 25:19) pieveica Dānijas valstsvienību, pēc tam aizvadot vēl vienu spēli bez skatītājiem, un Tallinā pieveica Igaunijas izlasi ar 3-2 (22:25, 25:21, 25:22, 25:27, 15:13) oficiālajā pārbaudes spēlē un ar 3:1 (23:25, 25:19, 25:22, 26:24) - mačā aiz slēgtām durvīm, aizvadot vēl vienu setu, ko ar 25:19 uzvarēja igaunietes.
Eiropas čempionāta finālturnīrs ar 24 komandu līdzdalību norisināsies Azerbaidžānā, Čehijā, Turcijā un Zviedrijā. Dalību finālturnīra jau ir nodrošinājušas visas četras mājinieču komandas, kā arī astoņas iepriekšējā čempionāta labākās izlases - Serbija, Nīderlande, Itālija, Polija, Francija, Bulgārija, Ukraina un Slovākija.
Latvijas valstsvienības galvenajam trenerim Daniēlem Kaprioti izlasē palīdz treneri Inguna Minusa un Arvils Keišs, treneri/statistiķi Mareks Maksimovs un Vladimirs Visockis, fiziskās sagatavotības treneris Roni Antero Rekola, fizioterapeite Luisa Dombrovska un menedžeris Kristaps Čerņavskis.
Latvijas sieviešu volejbola izlases sastāvs:
- cēlājas - Elvita Dolotova (RSU/MSĢ), Elza Reknere ("Constanta", Rumānija);
- pirmā tempa spēlētājas - Karmena Struka (RSU/MSĢ), Anna Rīta (Piekrastes Karolīnas Universitāte, NCAA), Marta Beatrise Gintere (RVS/LU), Junora Vagele ("Pexinois Niort", Francija);
- diagonālā spēlētāja - Marta Kamēlija Levinska (Drēzdenes "Dresdner SC 1898", Vācija);
- otrā tempa spēlētājas - Anija Jurdža (Laspalmasa de Grankanārijas "Olimpico", Spānija), Paula Nikola Ņečiporuka (Kosta Volpīno "Vallecamonica Sebino", Itālija), Katrīna Struka (RSU/MSĢ), Šarlote Šlitere, Rūta Putene (abas - RVS/LU);
- "libero" spēlētājas - Kristīne Kramēna, Megija Grundmane (abas - RSU/MSĢ).