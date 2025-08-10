Ilggadējais Latvijas basketbola komandas "VEF Rīga" fizioterapeits Harijs Hanzens.
Ilggadējais "VEF Rīga" fizioterapeits Hanzens karjeru turpinās Eirolīgas klubā "Dubai"
Ilggadējais Latvijas basketbola komandas "VEF Rīga" fizioterapeits Harijs Hanzens karjeru turpinās Eirolīgas klubā "Dubai", vēsta Latvijas vienība.
Hanzens "VEF Rīga" komandā strādājis pēdējos 15 gadus, bet pirms tam viņš darbojās "Ķeizarmeža" vienībā.
Apvienoto Arābu Emirātu komanda "Dubai", kuru pārstāv latvietis Dāvis Bertāns, nākamsezon spēlēs Adrijas līgā un debitēs Eirolīgā.
